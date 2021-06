Θα συνεχιστεί η δωρεάν διάθεση των self test και από τα φαρμακεία της Αττικής. Όπως υποστήριξε στην ΕΡΤ1, ο εκλέκτορας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Κωνσταντίνος Κακονίκος, "τα self test απέδειξαν την αξία τους στον περιορισμό της πανδημίας και η κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχίσει τη διάθεσή τους. Όλα τα φαρμακεία στην Ελλάδα και στην Αττική, την Πέμπτη 1η Ιουλίου, στις 8 π.μ. θα αρχίσουν τη διανομή των δωρεάν self test σε όλους όσοι καθοριστούν με μεταγενέστερη οδηγία ότι είναι δικαιούχοι".

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι "όπως γνωρίζουμε θα είναι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που οι δουλειές τους τούς φέρνουν σε επαφή με πολύ κόσμο".

Όπως είπε έχει γίνει μια πρόταση για να δοθούν τα self test του Ιουλίου και του Αυγούστου, ανά τέσσερα τον μήνα και πρόσθεσε ότι "είναι μια οργανωτική διευκόλυνση προκειμένου να γλιτώσουμε τις πολλές μετακινήσεις και τη συμφόρηση στα φαρμακεία και επειδή πλέον υπάρχει αρκετό απόθεμα, να αρκεί μία επίσκεψη για να πάρει κάποιος όλα τα self test που χρειάζεται για έναν μήνα καθώς προβλέπεται να γίνεται μία δοκιμή κάθε εβδομάδα. Αυτό διευκολύνει όλους τους εμπλεκόμενους: τους φαρμακοποιούς, τους πολίτες και την κυβέρνηση".

Σύμφωνα με τον κ. Κακονίκο, "κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθεί και επίσημα ότι όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι θα απαλλαγούν από την υποχρέωση να παραλάβουν ή να δηλώσουν self test για οποιοδήποτε σκοπό, είτε αυτός είναι επαγγελματικός ή για ταξίδι στη χώρα".

Δείτε το βίντεο από την ΕΡΤ1: