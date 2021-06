Τέλος τα δωρεάν self test από τις 19 Ιουνίου στα φαρμακεία. Όπως αποφάσισε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος από τη συγκεκριμένη ημερομηνία οι πολίτες δεν θα μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν από τα φαρμακεία. Όπως είπε μιλώντας στο OPEN, το μέλος του ΔΣ του ΠΦΣ, Θανάσης Παπαθανάσης «ο Σύλλογος την περασμένη εβδομάδα είχε πάρει μια απόφαση προκειμένου να επεκτείνουμε το δίμηνο που είχαμε συμφωνήσει με την Πολιτεία για να διανέμουμε τα self test έως τις 19 του μήνα ώστε να εξυπηρετήσουμε και τον μήνα Ιούνιο τους συμπολίτες μας. Έτσι αυτή την εβδομάδα δίνουμε τρία δωρεάν self test για τρεις εβδομάδες στους εργαζομένους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα".

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι "η συμφωνία που έχουμε κάνει είναι ότι θα διανέμουμε δωρεάν self test έως τέλος του μήνα. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα οι πλατφόρμες να είναι ανοιχτές και ο πολίτες να το προμηθεύονται και μετά με τον ΑΜΚΑ τους από τα φαρμακεία και να το δηλώνουν στην πλατφόρμα. Η διαφορά θα είναι ότι μετά το τέλος του μήνα δεν θα υπάρχει η δυνατότητα ο πολίτης να το προμηθεύεται δωρεάν από τα φαρμακεία. Είναι μια απόφαση που είναι σε γνώση της Πολιτείας. Για τους δύο μήνες υπήρχε μια συμφωνία για να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες. Είναι απόφαση του ΠΦΣ ύστερα από συνεννόηση και με την Πολιτεία".

Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

"To Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. αποφάσισε με ψήφους 11 υπέρ, 1 για τη διάθεση αποκλειστικά στην εκπαιδευτική κοινότητα και τρία κατά, την διάθεση των δωρεάν Self tests μέχρι και την 19η Ιουνίου 2021, για την πληρέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού και ειδικά για τις ανάγκες των μαθητών λόγω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Μετά την ημερομηνία αυτή οι φαρμακαποθήκες θα πρέπει να παραλάβουν από τα φαρμακεία τα αποθέματα που έχουν μείνει αδιάθετα, καθώς τερματίζεται η δωρεάν διάθεση των self test. Από την Δευτέρα 7/6/2021 μέχρι και το Σάββατο 12/6 /2021 θα διατεθούν 3 Self tests για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, που θα αφορούν στο διάστημα 7/6 μέχρι 30/6 σύμφωνα με απόφαση των Συναρμόδιων Υπουργείων .

Επίσης από την Δευτέρα 14/6/2021 έως και το Σάββατο 19/6/2021 θα διατεθούν 3 Self Tests για την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό). Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα να προμηθευτούν Self test και οι μαθητές του Λυκείου ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων και οι μαθητές του Δημοτικού για την λήξη του εκπαιδευτικού έτους".