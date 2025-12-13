Εύβοια: Μεθυσμένη οδηγός προκάλεσε τον τρόμο – Ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα

  • Τροχαίο ατύχημα συνέβη την Παρασκευή (12/12) στο Μαρμάρι της Εύβοιας, όταν μία γυναίκα οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.
  • Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
  • Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα. Η 50χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
περιπολικό Εθνική

Τροχαίο ατύχημα συνέβη την Παρασκευή (12/12) στο Μαρμάρι της Εύβοιας, όταν μία γυναίκα οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα evima.gr, το περιστατικό συνέβη σε κατοικημένο σημείο του Μαρμαρίου, με κατοίκους και διερχόμενους να αντιλαμβάνονται άμεσα τι συνέβη και να ειδοποιούν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραψαν το συμβάν και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ η 50χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

16:34 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Επιχείρηση για την διάσωση μεταναστών νότια του Ταίναρου – Συμμετείχε και σκάφος της Frontex

Επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωση μεταναστών, ανοικτά του ακρωτηρίου Ταίναρου, πραγ...
15:50 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Δεν θα πάνε στη συνάντηση στο Μαξίμου την Δευτέρα – Τι αποφάσισαν στη σύσκεψη στη Νίκαια

Να μην πάνε στη συνάντηση στο Μαξίμου, την προσεχή Δευτέρα, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετεί...
15:38 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αποκλεισμένο για φορτηγά το τελωνείο στον Προμαχώνα έως τις 20:00

Στον Προμαχώνα, πολύωρο αποκλεισμό για τα φορτηγά αποφάσισαν οι αγρότες και στα δύο ρεύματα, σ...
15:30 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Φαρκαδόνα: Νεκρός μέσα στο σπίτι του ένας 55χρονος

Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε ένας 55χρονος, την Παρασκευή (12/12) στη Φαρκαδόνα. Ο άτ...
