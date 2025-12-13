Εύβοια: Μεθυσμένη οδηγός προκάλεσε τον τρόμο – Ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα

Τροχαίο ατύχημα συνέβη την Παρασκευή (12/12) στο Μαρμάρι της Εύβοιας, όταν μία γυναίκα οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα evima.gr, το περιστατικό συνέβη σε κατοικημένο σημείο του Μαρμαρίου, με κατοίκους και διερχόμενους να αντιλαμβάνονται άμεσα τι συνέβη και να ειδοποιούν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραψαν το συμβάν και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ η 50χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.