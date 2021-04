Λιανεμπόριο: Τι αλλάζει στο όριο πελατών στα καταστήματα - Πώς θα ανοίξουν σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα

Τη λειτουργία των καταστημάτων λιανεμπορίου από την προσεχή Δευτέρα (12/4) με τις μεθόδους click away και click in shop στην Αχαΐα και μόνο με τη μέθοδο του click away στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε την Παρασκευή από το υπουργείο Υγείας ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ταυτόχρονα επισήμανε πως παραμένει σε αναστολή το λιανεμπόριο στην Κοζάνη λόγω του επιβαρυμένου ιικού φορτίου.

Επίσης σε ό,τι αφορά το λιανικό εμπόριο ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία πληθυσμού-εμβαδού έχει ως εξής. Για επιφάνειες έως 500 τ.μ. ένα άτομο ανά 25 τ.μ., ενώ για επιφάνειες άνω των 500 τ.μ., κάθε 100 τ.μ. πλέον των 500, επιτρέπεται ένας πελάτης επιπρόσθετα. Επίσης ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ, με εξαίρεση τα ΟΠΑΠ play και τα τυχερά παιχνίδια με κερματοδέκτη.

Στο «βαθύ κόκκινο» η Περιφερειακή Ενότητα της Κω και ο δήμος Ήλιδας

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου «βαθύ κόκκινο» μπαίνουν η Περιφερειακή Ενότητα της Κω και ο δήμος Ήλιδας της ΠΕ Ηλείας, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας της λοίμωξης Covid-19.

- η Περιφέρεια Αττικής,

- η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας,

- οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας (πλην των Δήμων Μαντουδίου- Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού) και Ευρυτανίας

- οι Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Κορινθίας

- οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Πέλλας

- η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

- η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου

- η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

- η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και η Περιφερειακή Ενότητα Κω

- οι δήμοι Καλυμνίων και Λέρου

- ο δήμος Ρόδου

- ο δήμος Χίου

- ο δήμος Ανωγείων και ο δήμος Χανίων

- οι δήμοι Ιωαννιτών και Κόνιτσας

- ο δήμος Αμφίπολης, ο δήμος Βέροιας και ο δήμος Σερρών

- ο δήμος Καρδίτσας

- οι δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος, ο δήμος Γρεβενών, η δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

- οι δήμοι Λαμιέων και Λοκρών

- ο δήμος Ήλιδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ικανοποίηση Ζέρβα για το άνοιγμα του λιανεμπορίου

Την ικανοποίηση του για το άνοιγμα του λιανεμπορίου στην πόλη εξέφρασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. «Από την πρώτη στιγμή ενεργήσαμε προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς αποτελεί πεποίθησή μας πως η με όρους και προϋποθέσεις λειτουργία της αγοράς στην παρούσα συγκυρία δεν επιβαρύνει επιδημιολογικά την κατάσταση», υπογράμμισε.

«Το αίτημά μας ήταν δίκαιο και λογικό και χαίρομαι που εισακούστηκε», επισήμανε.

O κ. Ζέρβας τόνισε ότι το άνοιγμα του λιανεμπορίου θα επιδράσει θετικά στην οικονομία και απηύθυνε έκκληση για τήρηση των μέτρων προστασίας.