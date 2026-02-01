Τα 11 ψέματα που λένε πάντα οι άνδρες για να σας πείσουν ότι έχετε εσείς το πρόβλημα

Σε μια χειριστική σχέση, οι άνδρες εργαλειοποιούν τη χρόνια ενοχή για να σας κάνουν να νιώθετε ότι εσείς είστε το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι βλάπτουν τη σχέση με τη δική τους συμπεριφορά. Είναι πιο εύκολο να ρίχνουν τις ευθύνες στους άλλους παρά να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους.

Αν ακούτε συνεχώς ψέματα από τον σύντροφό σας, μπορεί να πρόκειται για μηχανισμό αποφυγής. Η χρόνια ενοχή μπορεί να σας κάνει ν’ αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας. Ίσως ελπίζουν ότι στο τέλος θα πιστέψετε τα ψέματα που σας λένε.

Όταν ένας άνδρας λέει τις φράσεις αυτές ξανά και ξανά, προσπαθεί να βγάλει την ευθύνη από πάνω του. Δεν είναι υγιής σχέση.

11 ψέματα που λένε πάντα οι άνδρες για να σας πείσουν ότι έχετε εσείς το πρόβλημα

“Είσαι υπερβολική”

“Αυτό δεν έγινε ποτέ”

“Πλάκα έκανα”

“Εσύ με ανάγκασες”

“Ψάχνεσαι για προβλήματα”

“Είσαι τρελή”

“Λάθος τα θυμάσαι”

“Επειδή σ’ αγαπάω”

“Δεν χρειάζεται να το κάνεις θέμα”

“Δεν θα το έκανα αν εσύ δεν…”

“Όλες οι πρώην μου είναι τρελές”

Όλοι έχουμε συναισθήματα. Όταν κάτι τα προκαλεί, είναι αναμενόμενο να τα εκδηλώσουμε. Όταν κάποιος μας πληγώνει, η συζήτηση βοηθάει. Αν όμως η αντίδραση είναι απόρριψη, αυτό είναι επιβλαβές. Ένας άνδρας μπορεί να πει ψέματα για να αποφύγει την ευθύνη για το πώς η συμπεριφορά του σας έκανε να νιώσετε. Θέλει να πιστέψετε ότι εσείς είστε το πρόβλημα, για να αποσπάσει την προσοχή από τον εαυτό του.

Η απόρριψη μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμησή σας. Αντί να ακούσετε τις ανησυχίες σας, ένας άνδρας που λέει ψέματα θέλει να στρέψει την προσοχή σε εσάς. Δεν έκανε τίποτα λάθος, ισχυρίζεται. Απλώς αντιδράτε υπερβολικά.

Πόσες φορές έχει προσπαθήσει κάποιος σύντροφος να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα; Πιθανότατα σας έκανε gaslighting. Πρόκειται για μια μορφή ψυχολογικού ελέγχου που σας κάνει να αμφιβάλλετε για τις δικές σας αντιλήψεις. Μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα τοξική κατάσταση.

Ένας άνδρας μπορεί να θέλει να πει ψέματα και να πείσει τους πάντες ότι αυτός δεν είναι το πρόβλημα. Θα αρχίσει λέγοντας μικρά ψέματα. Στη συνέχεια, θα το τραβήξει περισσότερο. Θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να σας κάνει να πιστέψετε ότι πράγματα που συνέβησαν ποτέ δεν έγιναν.

Ένας καλός ψεύτης μπορεί να προσθέσει λίγη αλήθεια σε όσα ισχυρίζεται ως αστεία. Μερικές φορές, η πείραγμα του μπορεί να είναι ενοχλητικό. Αν κοροϊδεύει τις ανασφάλειές σας, αυτό θα σας πειράξει. Για να σώσει την εικόνα του, πιθανότατα θα πει «Ήταν ένα αστείο». Δυστυχώς, μπορεί να υπάρχει λίγη αλήθεια μέσα σε αυτά τα «αστεία».

Ίσως να δοκιμάζει να δει πώς θα αντιδράσετε. Αν τα πειράγματά του αρχίζουν να σας πληγώνουν, ίσως θελήσετε να του το αναφέρετε. Αν εκείνος ισχυριστεί ότι ήταν απλώς ένα αστείο, αλλά εσείς νιώθετε ότι υπήρχε κακία στα λόγια του, τότε πιθανότατα σας λέει ψέματα για να σας κάνει να πιστέψετε ότι εσείς είστε το πρόβλημα.

Το να λέει κάποιος «Εσύ με έκανες να το κάνω αυτό» είναι μια μορφή χειραγώγησης. Είναι ένας τρόπος που προσπαθεί κάποιος να ελέγξει την κατάσταση. Το να μιλήσετε σε κάποιον που αγαπάτε για πράγματα που σας πληγώνουν μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο. Όταν εκείνος απαντά με ψέματα, μπορεί να καταστρέψει την αυτοεκτίμησή σας.

Η προσπάθεια να σας πείσει ότι εσείς είστε το πρόβλημα και ότι φταίτε για τις πράξεις του είναι κλασική χειραγώγηση. Ορισμένοι άνδρες μπορεί να είναι καλοί στο να κρύβουν τη χειραγώγηση τους. Μερικές φορές, μπορεί να φαίνεται πειστικό. Ωστόσο, πρέπει να παραμείνετε δυνατές και να κοιτάξετε πέρα από τα ψέματα. Δεν φταίτε πάντα εσείς.

Είναι δύσκολο όταν προσπαθείτε να εξηγήσετε κάτι σημαντικό στον σύντροφό σας και εκείνος σας υποτιμά. Αντί να παραδεχτεί ότι έκανε κάτι που σας πλήγωσε, σας κατηγορεί ότι πάντα ψάχνετε για προβλήματα. Στο μυαλό του, εσείς διαταράσσετε την ηρεμία. Μπορεί να έχει πείσει τον εαυτό του ότι είναι τέλειος και ότι εσείς είστε αυτοί που προκαλείτε δράμα.

Κατηγορώντας εσάς για τα προβλήματα, καταφέρνει να κρατήσει την προσοχή μακριά από τον εαυτό του. Λέγοντας ότι εσείς προκαλέσατε τα προβλήματα, προσπαθεί να σας πείσει ότι η συμπεριφορά του δεν αξίζει να πολεμάτε γι’ αυτήν. Στην πραγματικότητα, πληγώνει τα συναισθήματά σας. Δυστυχώς, προσπαθεί να στρέψει την προσοχή σε εσάς.

Όταν ένας άνδρας προσπαθεί να σας πείσει ότι εσείς είστε το πρόβλημα, εκείνος χειραγωγεί την κατάσταση. Θέλει να αμφιβάλλετε για την αντίληψή σας για τα πάντα. Όταν συμβαίνει αυτό, μπορεί να προσπαθεί να σας αποδυναμώσει. Προσπαθεί να μπει στο μυαλό σας για να προστατέψει τον εγωισμό του. Είναι μια κίνηση αποπροσανατολισμού.

«Ο αποπροσανατολισμός είναι ένας κοινός, καθολικός και ασυνείδητος μηχανισμός άμυνας, αλλά όταν χρησιμοποιείται σε ακραίο βαθμό, μπορεί να τυφλώσει ένα άτομο από τις πληροφορίες που χρειάζεται για να είναι κοντά στους άλλους.

Σαν μια ασπίδα γύρω από τον εγωισμό ενός ατόμου, στρεβλώνει το υλικό που προκαλεί ένταση σχετικά με το ποιος είναι κάποιος και τι πιστεύει», λέει η Erin Leonard, Ph.D.

Μερικές φορές, είναι εύκολο για έναν άνδρα να ρίξει την ευθύνη σε εσάς κατηγορώντας σας ότι έχετε κακή μνήμη. Πως δεν θυμάστε καλά. Είτε πρόκειται για μια κατάσταση που συνέβη είτε για μια ιστορία, μπορεί να προσπαθήσει να σας κάνει να αμφιβάλλετε για τη δική σας μνήμη. Θα πει το ψέμα «Νομίζω ότι το θυμάσαι λάθος» όταν είναι σε δύσκολη θέση και θέλει να μεταθέσει την ευθύνη σε εσάς.

Οι ψευδείς μνήμες είναι πραγματικές. Σχηματίζονται όταν κάποιος βιώνει γνωστική εξασθένηση. Αν ένας άνδρας προσπαθεί να σας πείσει ότι θυμάστε λάθος, αυτό είναι σημάδι ότι θέλει να πιστέψετε ότι εσείς είστε το πρόβλημα.

Αυτό το ψέμα είναι αρκετά τρομακτικό. Είναι ένας τρόπος για τους χειριστικούς ανθρώπους να μεταθέσουν την ευθύνη σε εσάς. Μπορεί να προσπαθεί να απευθυνθεί στα συναισθήματά σας. Προσπαθεί να σας πείσει ότι η κακή του συμπεριφορά είναι μια μορφή αγάπης, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθεί να απομακρύνει την ευθύνη από τον ίδιο. Είναι απογοητευτικό, τουλάχιστον.

«Όταν βρίσκεστε σε σχέση με έναν χειριστή, μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσετε την προοπτική του για την αγάπη. Η κοσμοθεωρία τους περιστρέφεται γύρω από τις δικές τους επιθυμίες. Η σκέψη για τους άλλους υπάρχουν μόνο στο μέτρο που βοηθούν τον χειριστή να εκμεταλλεύεται τους γύρω του. Η αγάπη δεν είναι μια αμοιβαία σεβαστή, οικεία και εμπιστευτική εμπειρία σε αυτές τις σχέσεις», λέει η Jamie Cannon, MS, LPC.

Όταν κάποιος κάνει μεγάλο θέμα από κάτι, το κάνει επειδή νιώθει έντονα συναισθήματα. Αυτό που συμβαίνει τον επηρεάζει. Τον ανησυχεί. Αν ένας άνδρας απαντήσει με το «Δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλο θέμα», προσπαθεί να σας πείσει να απομακρυνθείτε. Ίσως να ψάχνει για έναν εύκολο τρόπο να μετατοπίσει την ευθύνη.

Λέγοντας αυτό, μπορεί να προσπαθεί να σας κάνει να αμφιβάλλετε για τα συναισθήματά σας. Νιώθει ότι μπορεί να αλλάξει τη γνώμη σας υποτιμώντας το περιστατικό. Ωστόσο, πιθανότατα έχει κακές προθέσεις. Θέλει να πιστέψετε ότι υπερβάλετε.

Αυτό είναι ένα ψέμα που οι εξαιρετικά ναρκισσιστικοί άνθρωποι μπορεί να νιώθουν λένε άνετα. Θέλουν να σας πείσουν ότι αυτοί δεν έκαναν τίποτα λάθος. Αντίθετα, εσείς τους «σπρώξατε» σε αυτό το σημείο. Οι ναρκισσιστές είναι τόσο εκνευριστικοί γιατί ποτέ δεν βλέπουν το λάθος στη συμπεριφορά τους. Ξέρουν ότι μπορούν να ρίξουν την πραγματική ευθύνη σε κάποιον άλλον με τις κατάλληλες λέξεις.

Λέγοντας αυτό, ελπίζουν ότι θα το πιστέψετε και θα ζητήσετε συγγνώμη από αυτούς. Ένα άτομο που είναι καλό στο να χειρίζεται μια κατάσταση μπορεί να μετατοπίσει την ευθύνη εύκολα. Αν έχει ναρκισσιστικές τάσεις, τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα. Δημιουργεί ένταση που σας κάνει ν’ αναρωτιέστε ποια είναι η αλήθεια.

Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει ακούσει κάτι τέτοιο. Όταν κάποιος έχει αμφισβητήσιμη ιστορία σχέσεων, μπορεί να επιλέξει να ρίχνει τις ευθύνες σε όλους εκτός από τον εαυτό του. Προσπαθεί να σας αποδείξει ότι δεν είναι αυτός το πρόβλημα. Ξαφνικά, καλείστε να αντιμετωπίζετε τα ίδια προβλήματα που είχε στη προηγούμενη σχέση του.

Αυτό μπορεί να σας κάνει να αμφιβάλλετε αν είστε «τρελές» όπως όλες οι άλλες. Οι άνδρες που ισχυρίζονται ότι οι πρώην τους είναι όλες τρελές ξέρουν καλά ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι αυτοί. Ενδεχομένως, ο εγωισμός τους τους εμποδίζει να αναλάβουν την ευθύνη. Αντίθετα, λένε ψέματα για να σας πείσουν ότι εσείς είστε υπεύθυνες, όπως και όλες οι γυναίκες πριν από εσάς.