Κορονοϊός: Με το... βλέμμα στην 1η Μαρτίου - Η κρίσιμη εβδομάδα για την Αττική και τα σενάρια για το άνοιγμα

Επιμέλεια: Εύη Κατσώλη

Κρίσιμη θα είναι η εβδομάδα, η οποία αρχίζει από αύριο για τις όποιες εισηγήσεις και αποφάσεις σχετικά με την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και την άρση ή μη των περιοριστικών μέτρων στην Αττική. Μπορεί ορισμένοι να επισημαίνουν ότι η οικονομία και η κοινωνία - τουλάχιστον κάποιες δραστηριότητες- πρέπει να λειτουργήσουν ξανά από τις αρχές Μαρτίου, οι περισσότεροι ειδικοί ωστόσο φαίνεται να συντείνουν στο ότι ίσως πρέπει να υπάρξει παράταση του lockdown για μία ή και δύο εβδομάδες σύμφωνα με κάποιες απόψεις. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η παράταση είναι αναγκαία προκειμένου να παγιωθεί η σταθεροποίηση της κατάστασης από επιδημιολογική σκοπιά, καθώς όπως επισημαίνεται ναι μεν, υπάρχει η σταθεροποίηση αυτή στην Αττική, όμως, γίνεται με πολύ βραδύτερους ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν.

Βασικός ρυθμιστής για το εάν, πότε και πώς θα ανοίξει η οικονομία και η κοινωνία, είναι η πίεση που ασκεί η πανδημία στο ΕΣΥ και κυρίως στις ΜΕΘ, οι οποίες πρέπει να δείξουν ότι μπαίνουν σε τροχιά αποσυμφόρησης. Έως την Παρασκευή η πληρότητα των εντατικών κορονοϊού πανελλαδικά διαμορφωνόταν στο 53% και στην Αττική άγγιζε το 85%. Η αποσυμφόρηση του ΕΣΥ είναι γνωστό ότι απαιτεί χρόνο και προχωρά με αργό ρυθμό. Όλα τα στοιχεία όμως θα αξιολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας η οποία και θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση για την επόμενη ημέρα μετά τις 28 Φεβρουαρίου.

Πάντως, η άρση ορισμένων μέτρων, ακόμη και μέσα στον Μάρτιο δεν θα σημαίνει ένα πλήρες άνοιγμα αλλά μια πολύ περιορισμένη και προσεκτική επανεκκίνηση, κυρίως λιανεμπορίου και σχολείων, με τους υπόλοιπους τομείς να μετατίθενται για αργότερα την άνοιξη. Η τάση που διαμορφώνεται σε σχέση με την άρση των μέτρων είναι η έναρξη της αποκλιμάκωσης πιθανόν με σταδιακό άνοιγμα του λιανεμπορίου, καθώς το click away δεν φαίνεται να "ενοχοποιείται" για αύξηση των κρουσμάτων και για συμβολή στη διασπορά του ιού. Άλλωστε το λιανεμπόριο αποτελεί προτεραιότητα καθώς όσο παραμένει κλειστό, οι απώλειες μηνιαίως για την οικονομία είναι περίπου 1,4 δισ. ευρώ. Ένα σενάριο θέλει όταν ανοίξει, να λειτουργεί με τη μέθοδο του click away και σταδιακά να ενταχθεί στην καθημερινότητα και το click in shop για συγκεκριμένες κατηγορίες καταστημάτων, όπως τα ένδυσης και υπόδησης. Το άλλο σενάριο θέλει να λειτουργούν και τα καταστήματα, όπως τα σούπερ μάρκετ με αριθμητικό περιορισμό των πελατών που εισέρχονται στο κατάστημα ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα.

Εκτός από το λιανεμπόριο, αναμένεται πρώτα να επανέλθουν και τα σχολεία με πιθανότερο το άνοιγμα πρώτα Νηπιαγωγείων και Δημοτικών και εν συνεχεία των Γυμνασίων και Λυκείων. Όπως όλα δείχνουν ο Μάρτιος θα περιοριστεί σε αυτούς τους δύο τομείς με την επανεκκίνηση άλλων, κομβικών της οικονομικής δραστηριότητας, να εξετάζεται από Απρίλιο - Μάιο. Η σταδιακή άρση των περιορισμών δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την άρση των απαγορεύσεων στην κυκλοφορία, καθώς ο κίνδυνος από ενδοοικογενειακή διασπορά και επισκέψεις σε γνωστούς και φίλους καραδοκεί.