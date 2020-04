Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες μία νέα διασκευή γνωστού τραγουδιού, εμπνευσμένη από τον κορονοϊό. Κεντρικό πρόσωπο, αυτή τη φορά, είναι ο έμπειρος καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, το πρόσωπο που κάθε απόγευμα μας ενημερώνει για τις εξελίξεις με την πανδημία στη χώρα μας.

Ο καλλιτέχνης Αλέξανδρος Χαριζάνης επέλεξε να διασκευάσει το «Dance with the Devil», με στίχους προσαρμοσμένους στις νέες συνήθειες που έφερε ο κορονοϊός. Πρόκειται για το «Dance With The Tsiodras». Όπως σχολιάζει ο ίδιος ο Αλέξανδρος Χαριζάνης στην ανάρτησή του: «Μετά από τόσες ημέρες βαρεμάρας και χωρίς κανένα λόγο, έφτιαξα αυτό το rmx που οκ, δεν βγάζει καν νόημα, αλλά για να μην αρχίσω να μιλάω στο ταβάνι, ό,τι βγαίνει καλό είναι».