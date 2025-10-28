28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς – Κλείνει στις 8:00 ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό

Με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα Τρίτη, 28η Οκτωβρίου. Επιπλέον, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στις γραμμές των λεωφορείων, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Στο κέντρο της Αθήνας, τα δρομολόγια του Τραμ προς Σύνταγμα θα τερματίζουν στη στάση Φιξ από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ.

Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:00. Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Αναφορικά με τις λεωφορειακές γραμμές, από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης θα διακοπεί η κυκλοφορία της γραμμής 060, ενώ τα δρομολόγια της γραμμής Χ95 θα εκτελούνται ως το σταθμό Μετρό Κατεχάκη.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Τροποποιήσεις δρομολογίων

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα ισχύουν τα εξής τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών σε διάφορους Δήμους:

  • Ηλιούπολη: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45
  • Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00
  • Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30
  • Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00
  • Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00
  • Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00
  • Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00
  • Πεντέλη-Μελίσσια: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00
  • Φιλοθέη-Ψυχικό: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00
  • Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00
  • Αχαρνές: Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00
  • Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00
  • Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων
  • Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων
  • Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30
  • Πεύκη: Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30
  • Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων

