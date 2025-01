Υπουργείο Εξωτερικών για τραγωδία στην Ουάσινγκτον: Στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτηση του στο Χ επισημαίνει: «Βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον, DC Τα θερμά μας συλλυπητήρια εκφράζουμε στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων» και καταλήγει:

«Στεκόμαστε δίπλα στον αμερικανικό λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Profoundly shocked by the tragic plane crash in Washington, D.C. Our sincerest condolences go out to the families & loved ones of the victims.

We stand by the American people during this difficult moment.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 30, 2025