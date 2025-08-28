ΥΠΕΞ: «Είμαστε συγκλονισμένοι από την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο – Κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΥΠΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα. Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ, το ΥΠΕΞ ανέφερε:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, η οποία σκότωσε αθώους πολίτες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε υποδομές και διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της αντιπροσωπείας της ΕΕ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με την Ουκρανία και τον λαό της».

 

