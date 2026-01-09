Βουλή: Ψηφίστηκε με 160 «ναι» το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

  • Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γνωστό ως «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».
  • Το σχέδιο νόμου αφορά μεταξύ άλλων τη σταδιοδρομία και εξέλιξη αξιωματικών, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό και την εθελοντική στράτευση γυναικών.
  • Επί της αρχής, το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με 160 «ναι», ενώ 134 βουλευτές καταψήφισαν και ένας δήλωσε «παρών».
Βουλή: Ψηφίστηκε με 160 «ναι» το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία, επί της αρχής, στα άρθρα και στο σύνολο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Επί της αρχής το νομοσχέδιο εξασφάλισε 160 ψήφους «υπέρ». Καταψήφισαν 134 βουλευτές και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

18:39 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης στο TikTok για τα πανεπιστήμια: «Το 2025 διεγράφησαν 308.000 φοιτητές “φαντάσματα” – Καμία ενεργή κατάληψη σε χώρο διδασκαλίας»

Ανάρτηση στο TikTok για την εικόνα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων έκανε το απόγευμα της ...
18:27 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Χαρίτσης για συμφωνία Mercosur: Η κυβέρνηση της ΝΔ για μία ακόμη φορά στέκεται απέναντι στα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού στρέφει ο Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή την ...
17:39 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Θα παραστεί αύριο στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της ΝΔ, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος...
17:15 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Δένδιας: Φροντίζουμε, ώστε η πατρίδα να είναι πάντα έτοιμη – Κριτική από την αντιπολίτευση

Η ψήφιση του νέου Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί εθνική ανάγκη, τόνισε ο Νίκος ...
