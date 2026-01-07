Βουλή: «Γνώμονας το συμφέρον της πατρίδας και ο εξορθολογισμός» λέει η συμπολίτευση για τις αλλαγές στις ΕΔ – Απόσυρση του ν/σ ζητάει η αντιπολίτευση

«Η Ελλάδα πρέπει να διαθέτει ανά πάσα στιγμή τα μέσα και τον τρόπο να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε περίπτωση απειλών και να μην ελπίζει ότι θα σωθεί από ξένη παρέμβαση. Γι’ αυτό και η πολιτική της κυβέρνησης για τις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως και η φιλοσοφία της παράταξης της ΝΔ για την Εθνική Άμυνα, διέπεται από έναν ουσιαστικό και συνεκτικό σχεδιασμό» και έχει γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας, είναι ο κεντρικός άξονας των παρεμβάσεων της συμπολίτευσης στο νομοσχέδιο με τον «Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή», όπως αποτυπώθηκε στην επεξεργασία και συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Ενόψει της αυριανής συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, σύσσωμη η αντιπολίτευση καλεί τον υπουργό να ακούσει τις ενώσεις των στρατιωτικών και να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές ή και να αποσύρει το νομοσχέδιο γιατί, όπως προειδοποιεί, αποδομεί τις Ένοπλες Δυνάμεις και πλήττει τα στελέχη τους που τις στήριξαν στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων και συνεχίζουν να τις στηρίζουν. Επισημαίνουν επίσης, ότι οι αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στην ιεραρχική δομή, είναι πρωτοφανείς σε ένταση και έκταση και προβλέπουν ότι αυτές θα αποτυπωθούν και στην αυριανή συγκέντρωση, στο Σύνταγμα, που έχει προγραμματιστεί από τους στρατιωτικούς, τους οποίους η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας οφείλει να αφουγκραστεί.

Επιβεβλημένες χαρακτήρισε τις αλλαγές, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου κατά τη β΄ανάγνωση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. «Παρουσιάσαμε στοιχεία που δεν αμφισβητούνται, σύμφωνα με τα οποία το σύστημα προαγωγών έπασχε δομικά ως προς τη λειτουργία του. Ανεξέλεγκτες προαγωγές αξιωματικών, ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων, είχαν οδηγήσει στην απαξίωση της θεσμικής βαρύτητας των απονεμηθέντων βαθμών και, φυσικά, στην πλήρη αναστροφή της πυραμοειδούς λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και σημείωσε ότι με τον επανακαθορισμό της ιεραρχικής πυραμίδας, με τον σαφή διαχωρισμό αξιωματικών και υπαξιωματικών, επιδιώκεται μέχρι το 2045, αντί της σημερινής αναλογίας που είναι 1 προς 0,8, αναλογία 1 προς 3.

Εξήγησε επίσης, ότι στο νέο σύστημα αξιολόγησης, «η βαρύτητα της θέσης αλλά και οι θέσεις από όπου πέρασε ο καθένας θα παίζουν κυρίαρχο καταλυτικό βαθμό», ενώ παράλληλα αναδιαμορφώνονται τα Συμβούλια Κρίσεως, ώστε η αξιολόγηση να μην είναι «κατ΄ επίφαση» και εισάγεται καινούργια κλίμακα για τη βαθμολόγηση η οποία θα πρέπει να δικαιολογείται εμπεριστατωμένα. Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν παύει η δυνατότητα των υπαξιωματικών να γίνονται αξιωματικοί, αφού το νομοσχέδιο προβλέπει με σαφήνεια τη δυνατότητα μετάταξης των υπαξιωματικών αποφοίτων της Ανώτατης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών σε αξιωματικούς μετά το 14ο έτος της υπηρεσίας τους, δίνει σαφέστατα τη δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μετά την ολοκλήρωση του 2ου έτους σπουδών τους στις δικές τους σχολές.

Ο εισηγητής της ΝΔ αναφέρθηκε εμφατικά στη διαμόρφωση των μισθολογικών αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. «Με το νομοσχέδιο υπάρχουν αυξήσεις για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, από 13% έως 24%. Ο μισθός συνδέεται περισσότερο πλέον με τα χρόνια υπηρεσίας και λιγότερο με το βαθμό, γι’ αυτό και η τροποποίηση της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΠΟΠ και των υπαξιωματικών δεν θα επηρεάσει τις μισθολογικές τους αποδοχές. Αυξάνεται το Επίδομα Θέσης Ευθύνης για τους αξιωματικούς, θεσπίζεται και για τους υπαξιωματικούς και αντίστοιχα και το Επίδομα Διοίκησης», είπε ο κ. Οικονόμου.

Από το 98% των προαγωγών οδηγείται, τουλάχιστον στους υπαξιωματικούς, το ποσοστό αυτό στο 1% με 2%, είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης και τόνισε ότι η νομοθετική αυτή παρέμβαση ανατρέπει επιλογές ζωής χωρίς καμία μεταβατικότητα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι με το νομοσχέδιο, ο υπουργός θα είναι εκείνος που θα καθορίζει τις οργανικές θέσεις, θα καθορίζει τα κριτήρια, τα όργανα αξιολόγησης, τις θέσεις υπαξιωματικών, το σύστημα αξιολόγησης, τη διαδικασία, τις ειδικότητες. Ο υπουργός καθορίζει τα κριτήρια μετάταξης των υπαξιωματικών σε αξιωματικούς και ο υπουργός χορηγεί επίδομα διοίκησης 5,5 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο σε θέσεις που δεν δημοσιεύονται. «Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία χρησιμοποιεί την αριθμητική της ισχύ και μόνο για να επιβάλει ένα νόμο που συγκεντρώνει πληθώρα αντιδράσεων και χρησιμοποιεί και την επικοινωνιακή της υπεροπλία για να κατασυκοφαντήσει όλους όσους αντιδρούν σε αυτό το νομοσχέδιο. Είναι σαφές ότι το νομοσχέδιο αυτό αιφνιδιάζει, ανατρέπει ζωές χιλιάδων στελεχών, χωρίς ασφάλεια δικαίου, και πλήττει το ηθικό τους και φυσικά δεν συνιστά, σε καμία των περιπτώσεων, τομή. Εμείς διαφωνούμε ριζικά, ζητούμε να αναθεωρηθεί και αυτή τη στιγμή και να αποσυρθεί, και προφανώς το καταψηφίζουμε» είπε ο κ. Κατρίνης.

«Είναι η πρώτη φορά, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, που 16.500 άνθρωποι, μη χειραγωγούμενοι, όπως προσπαθείτε με διαρροές να τους φωτογραφίσετε, οι οποίοι με σχόλια και παρατηρήσεις, σας λένε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν λύνει αλλά δημιουργεί προβλήματα», ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και τόνισε ότι το νομοσχέδιο πλήττει κυρίως τους υπαξιωματικούς, αποδυναμώνει την ενότητα και την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων, διαιρεί, αδικεί, δημιουργεί προνομιούχες και μη προνομιούχες ομάδες στελεχών σε όλες τις βαθμίδες. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε αποδόμηση και οπισθοχώρηση των δικαιωμάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Το σύστημα των προαγωγών, για το οποίο η κυβέρνηση δηλώνει ότι έπασχε, το θεσπίσατε όλοι όσοι κυβερνήσατε, γιατί ψηφοθηρικά θέλατε να ικανοποιείτε επιμέρους κλαδικά αιτήματα», ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, και σχολίασε τις πολιτικές δυνάμεις που δηλώνουν σεβασμό στους στρατιωτικούς: «Αυτά να τα πείτε στον ντελιβερά που σας φέρνει την πίτσα, αξιωματικό ή μόνιμο υπαξιωματικό, που εσείς αναγκάζετε, με την πολιτική σας, να δουλεύει ως δεύτερη δουλειά, για να ζήσει. Τα ποσοστά διπλοργαζόμενων είναι τεράστια. Το εθνόσημο οι στρατιωτικοί το έχουν στη συνείδησή τους και είναι αυτό που τους συνδέει με τις ρίζες τους, δηλαδή με τον λαό και τα συμφέροντά του. Σταματήστε λοιπόν να τους κοροϊδεύετε ξεδιάντροπα». Ο βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε δε, ότι επειδή η κυβέρνηση «τρέμει» αυτή τη σχέση, γι΄ αυτό και «τιμώρησε στρατιώτες και στρατιωτικούς, επειδή παραβρέθηκαν σε μπλόκα αγροτών, για να σφίξουν το χέρι του πατέρα τους, του αδερφού και του φίλου τους».

«Δεν μπορεί να εισάγεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο που προκαλεί τόσο μεγάλη αντίδραση μέσα στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχει προκαλέσει πρωτοφανή αναστάτωση και κινητοποίηση του Σώματος των στρατιωτικών», είπε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Θεόδωρος Δρίτσας. Ο βουλευτής σχολίασε δε, ότι καθόλου τυχαία δεν ήταν η παρέμβαση της κ. Μπακογιάννη και η τοποθέτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας Γιάννη Οικονόμου, οι οποίοι εμφατικά τόνισαν ότι δεν θα αδικηθούν μισθολογικά οι υπαξιωματικοί, που κυρίως πλήττονται από το νέο σύστημα. «Δεν είναι σωστή αυτή η επιχειρηματολογία και έχει αναιρεθεί με τεκμηριωμένο τρόπο από τις Ενώσεις Στρατιωτικών», είπε ο κ. Δρίτσας και τόνισε ότι ακόμα και οι ποσοστιαίες αυξήσεις, για τις οποίες μιλάει η κυβερνητική πλειοψηφία, είναι παραπλανητικές γιατί υπολογίζονται με τις προ διετίας μικρές αυξήσεις και συνεπώς είναι πολύ μικρότερες από αυτές που διατείνεται το υπουργείο ότι επέρχονται.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος εκτίμησε ότι η καλούμενη μεταρρύθμιση στο στράτευμα θα επέλθει πολύ νωρίτερα της 20ετίας γιατί θα αποχωρήσουν 15.000 στρατιωτικοί προερχόμενοι από ΕΜΘ. «Δικοί σας νόμοι δεν ήταν αυτοί που έδωσαν βαθμούς ανθυπολοχαγών και υπολοχαγών και εν αποστρατεία λοχαγούς, σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπαξιωματικοί; Εσείς τους ψηφίσατε αυτούς τους νόμους. Τώρα καταλάβατε ότι από το 2009 έως το 2020 το ελληνικό κράτος δεν προσέλαβε ΕΠΟΠ; Ξαφνικά πέφτουμε από τα σύννεφα και βλέπουμε μια ανάστροφη πυραμίδα;», σχολίασε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης. Ο κ. Φωτόπουλος έθεσε όμως και μια ακόμη παράμετρο για την αντίθεση της Ελληνικής Λύσης στη νέα οργανωτική δομή. Το νομοσχέδιο, είπε ο βουλευτής, «τσουβαλιάζει το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν αναγνωρίζει ότι είναι τελείως διαφορετική η Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και ο Στρατός Ξηράς. Στο Στρατό Ξηράς ο αξιωματικός στέλνει τους κατώτερους του στη μάχη, στο Πολεμικό Ναυτικό πολεμάν και οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί, ενώ στην Πολεμική Αεροπορία οι υπαξιωματικοί είναι αυτοί οι οποίοι στέλνουν τους αξιωματικούς στη μάχη».

«Δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα των ρυθμίσεων. Δεν υπήρξε επιχειρησιακή αξιολόγηση, επιστημονική μελέτη ή πιλοτική εφαρμογή, ενώ παρατηρείται ασυνέχεια σε σχέση με τις προηγούμενες πολιτικές επιλογές. Η απουσία στρατηγικής συνέχειας δημιουργεί κινδύνους για τη λειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων», είπε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Τάσος Οικονομόπουλος. «Πλήττονται κεκτημένα δικαιώματα και δημιουργούνται μισθολογικές ανισότητες. Οι προβλεπόμενες αυξήσεις για ΑΣΣΥ και ΕΠΟΠ είναι οριακές, ενώ η περικοπή βαθμών επηρεάζει δυσμενώς συντάξεις και εφάπαξ. Διαμορφώνεται έτσι ένα πλαίσιο άνισης μεταχείρισης μεταξύ κατηγοριών Προσωπικού», σημείωσε ο βουλευτής της «Νίκης».

«Το νομοσχέδιο αποτελεί ανεπούλωτη ρωγμή στη συνοχή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι ένας βάναυσος ακρωτηριασμός δικαιωμάτων που προσβάλει τα στελέχη και τους πολίτες που στηρίζουμε την ασφάλειά μας σε όσους με υψηλό φρόνημα κρατούν τα σκήπτρα της άμυνας της χώρας μας», είπε η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου, η οποία σχολίασε και προηγούμενη τοποθέτηση της προέδρου της επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Ντόρας Μπακογιάννη, λέγοντας: «Βεβαίως, δεν χρειαζόμαστε τις κυνικές δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη, ότι καμία εγγύηση πλέον για την ειρήνη δεν υπάρχει, ούτε βεβαίως ότι είχαμε κάποτε τη σιγουριά της αμερικανικής ομπρέλας και δεν την έχουμε πια. Και πώς γίνεται αυτό μετά από τόσες πολλές αμερικανικές βάσεις, κυρία Μπακογιάννη, που έχετε επιτρέψει εσείς και η κυβέρνησή σας στον ελλαδικό χώρο και μετά από όλη αυτή την άριστη συνεργασία που διατηρείτε με τη χώρα των ΗΠΑ και με τις εταιρείες που βρίσκονται και κατακλύζουν την Ελλάδα;».

Στο φαινόμενο της ανεστραμμένης πυραμίδας αναφέρθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. «Για 12 χρόνια υπήρχε μια δέσμευση (σσ αναφερόμενος στις μνημονιακές δεσμεύσεις). Να εισάγουμε στις παραγωγικές σχολές 30% λιγότερο κόσμο από τους αριθμούς του 2012. Ήταν μνημονιακή υποχρέωση, η οποία πέρασε 12 χρόνια για να διορθωθεί. Δηλαδή, για ένα διάστημα, περίπου 4,5 χρόνια της δικής σας διακυβέρνησης, δεν έγινε τίποτα, με αποτέλεσμα, επειδή δεν υπήρχαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες να προσληφθούν ΕΠΟΠ, πέρασε ένα διάστημα χωρίς να προσλαμβάνουμε ΕΠΟΠ», είπε ο κ. Αποστολάκης, για να τονίσει ότι εν τέλει πρέπει πράγματι να γίνει κάτι, αλλά με σεβασμό στο προσωπικό γιατί είναι αυτό που κράτησε όρθιες τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ