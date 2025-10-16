Βαρουφάκης στον Realfm 97,8: Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την λεγόμενη συμβιβασμένη Κεντροαριστερά

Enikos Newsroom

πολιτική

Βαρουφάκης

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Realfm 97,8.

Αναφορικά με τα όσα υποστήριξε ο Κώστας Καραμανλής για την κρίση των θεσμών ο Γιάνης Βαρουφάκης συμφώνησε και τόνισε ότι «ο κόσμος όταν ακούει για εξεταστικές επιτροπές για δικαιοσύνη χαμογελάει πικρά γιατί δεν το πιστεύει αυτό». Για το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι πλέον έρχονται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι πρέσβευαν στο παρελθόν.

«Εκεί που είχες μία Κεντροδεξιά που είχε και κάποιους ακροδεξιούς μέσα, τώρα το παράσιτο έγινε ο βασικός οργανισμός και πώς μπορούν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να συνέλθουν όταν ο κ. Μητσοτάκης τους λέει ότι ‘κάνω ό,τι κάνατε και εσείς στο παρελθόν’», τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Εμείς δεν κοιτάμε αυτά τα ζητήματα ποδοσφαιρικά, ποια ομάδα θα χάσει για να ανέβουμε εμείς. (…) Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία μεταξύ ημών και της λεγόμενης συμβιβασμένης Κεντροαριστεράς και ο λόγος είναι ότι δεν θέλουν να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα που αναφέρουμε. Έχουν αποδεχθεί πλήρως το status quo», σημείωσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Για το ελληνικό χρέος είπε ότι «δεν έχουν την δυνατότητα να αφήσουμε 60-70 δισ. να φύγουν από την χώρα. Δεν λέμε να διαγραφούν τα χρέη αλλά μιλάμε για μία δημόσια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων». Ο γραμματέας του ΜέΡα25 διευκρίνισε ότι αν ο δανειολήπτης σήμερα δεν καταφέρει να τα βρει με τον servicer ουσιαστικά χάνει και το κεφάλαιο που έχει πληρώσει και αυτά τα χρήματα θα πάνε νόμιμα εκτός Ελλάδας. «Αυτό δεν πρέπει να το σταματήσουμε;», αναρωτήθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ «δουλεύει για τα funds» και «δεν είναι ανεξάρτητη από αυτά τα συμφέροντα». «Εγώ δεν είμαι εναντίον του να έχεις ένα κοινό νόμισμα. Φτιάξαμε, όμως, μία Κεντρική Τράπεζα που δεν έχει Υπουργείο Οικονομικών να την στηρίζει και 20 Υπουργεία Οικονομικών που δεν έχουν Κεντρική Τράπεζα να τα στηρίζει. Μοιάζει σαν να έχεις προγραμματίσει μία τεράστια κρίση», τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Η βαριά βιομηχανία της Γερμανίας βασίζεται σε ένα πράγμα, στο εμπορικό πλεόνασμα που έχουν απέναντι στις ΗΠΑ και έρχεται ο Τραμπ να το χρησιμοποιήσει αυτό και να πει ότι ‘θα σας κάνω αποικία μου’. (…) Αν θέλαμε κοινό ομοσπονδιακό νόμισμα έπρεπε να φτιάξουμε ομοσπονδία», ανέφερε ο γραμματέας του ΜέΡα25.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελπίδες για τον καρκίνο: Εμβόλιο με νανοσωματίδια εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό εναντίων των όγκων

Ο αθλητής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κωπηλατεί από την Πάτρα έως την Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του...

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή

Έκλεψαν τους ΑΜΚΑ και τους έστειλαν κατασχετήριο για επιδόματα που δεν πήραν ποτέ – «Μου ζητούν 11.000 ευρώ για χρήματα που...

Google: Κρίσιμη ευπάθεια «Use-After-Free» στο Chrome επιτρέπει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα – Εξεδόθη επείγουσα ενημέρωση ασφ...

Αγρότης κατάφερε να καλλιεργήσει κολοκύθα 1.064 κιλών και κέρδισε πάνω από 21 χιλιάδες δολάρια
περισσότερα
11:30 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική»

Στη Βουλή διεξάγεται αυτή την ώρα η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολ...
11:24 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κεραμέως στη Βουλή: Πέντε αλήθειες για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Περισσότερες και καλύτερες θέσεις στην αγορά εργασίας

Πέντε αλήθειες και εννέα σημαντικές αλλαγές που επιφέρει στην αγορά εργασίας το νέο εργασιακό ...
11:17 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική – Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Παρακολουθήστε απευθείας τη συζήτηση των αρχηγών των κομμάτων στη Βουλή για την εξωτερική πολι...
10:09 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ένταση στη Βουλή: Η ατάκα «ηλίθια ψέματα» από βουλευτή της ΝΔ που έκανε έξαλλο τον Χρήστο Κατσώτη – Δείτε βίντεο

Μία ατάκα του βουλευτή Φλώρινας της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου από το βήμα της Βουλής κατά την ο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης