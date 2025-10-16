Βαρουφάκης στον Realfm 97,8: Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την λεγόμενη συμβιβασμένη Κεντροαριστερά

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Realfm 97,8.

Αναφορικά με τα όσα υποστήριξε ο Κώστας Καραμανλής για την κρίση των θεσμών ο Γιάνης Βαρουφάκης συμφώνησε και τόνισε ότι «ο κόσμος όταν ακούει για εξεταστικές επιτροπές για δικαιοσύνη χαμογελάει πικρά γιατί δεν το πιστεύει αυτό». Για το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι πλέον έρχονται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι πρέσβευαν στο παρελθόν.

«Εκεί που είχες μία Κεντροδεξιά που είχε και κάποιους ακροδεξιούς μέσα, τώρα το παράσιτο έγινε ο βασικός οργανισμός και πώς μπορούν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να συνέλθουν όταν ο κ. Μητσοτάκης τους λέει ότι ‘κάνω ό,τι κάνατε και εσείς στο παρελθόν’», τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Εμείς δεν κοιτάμε αυτά τα ζητήματα ποδοσφαιρικά, ποια ομάδα θα χάσει για να ανέβουμε εμείς. (…) Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία μεταξύ ημών και της λεγόμενης συμβιβασμένης Κεντροαριστεράς και ο λόγος είναι ότι δεν θέλουν να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα που αναφέρουμε. Έχουν αποδεχθεί πλήρως το status quo», σημείωσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Για το ελληνικό χρέος είπε ότι «δεν έχουν την δυνατότητα να αφήσουμε 60-70 δισ. να φύγουν από την χώρα. Δεν λέμε να διαγραφούν τα χρέη αλλά μιλάμε για μία δημόσια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων». Ο γραμματέας του ΜέΡα25 διευκρίνισε ότι αν ο δανειολήπτης σήμερα δεν καταφέρει να τα βρει με τον servicer ουσιαστικά χάνει και το κεφάλαιο που έχει πληρώσει και αυτά τα χρήματα θα πάνε νόμιμα εκτός Ελλάδας. «Αυτό δεν πρέπει να το σταματήσουμε;», αναρωτήθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ «δουλεύει για τα funds» και «δεν είναι ανεξάρτητη από αυτά τα συμφέροντα». «Εγώ δεν είμαι εναντίον του να έχεις ένα κοινό νόμισμα. Φτιάξαμε, όμως, μία Κεντρική Τράπεζα που δεν έχει Υπουργείο Οικονομικών να την στηρίζει και 20 Υπουργεία Οικονομικών που δεν έχουν Κεντρική Τράπεζα να τα στηρίζει. Μοιάζει σαν να έχεις προγραμματίσει μία τεράστια κρίση», τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Η βαριά βιομηχανία της Γερμανίας βασίζεται σε ένα πράγμα, στο εμπορικό πλεόνασμα που έχουν απέναντι στις ΗΠΑ και έρχεται ο Τραμπ να το χρησιμοποιήσει αυτό και να πει ότι ‘θα σας κάνω αποικία μου’. (…) Αν θέλαμε κοινό ομοσπονδιακό νόμισμα έπρεπε να φτιάξουμε ομοσπονδία», ανέφερε ο γραμματέας του ΜέΡα25.