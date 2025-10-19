Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας

«Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που αντί να προχωρήσει στο εκσυχρονισμό της αγοράς εργασίας, την απορρυθμίζει σταθερά διευρύνοντας την εργασιακή ανασφάλεια και την υπεραπασχόληση διαρρηγνύοντας την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του για την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «αντί να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών ως εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας και αντιμετώπισης του δημογραφικού, επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας».

Σημειώνει πως «το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί μη υποχρεωτικότητας του 13ωρου, το απαντά ο αστικός κώδικας στο άρθρο 659 και το άρθρο 57 του ν.4808/2021 που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας». Υποστηρίζει δε ότι «η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της κυβέρνησης Μητσοτάκη γεννά αδιέξοδα για την κοινωνική πλειοψηφία και υπονομεύει την πορεία της οικονομίας».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «υπάρχει εναλλακτικός δρόμος σε αυτή την πολιτική. Υπάρχει άλλη πορεία αξιοπρέπειας και προοπτικής για τον κόσμο της εργασίας». Υπογραμμίζει τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ «να καταργήσει τους νόμους της κυβέρνησης, που αμφισβητούν τις κατακτήσεις ετών και να προχωρήσει ως επόμενη κυβέρνηση σε ένα εθνικό κοινωνικό και παραγωγικό συμβόλαιο μεταξύ των επιχειρήσεων και του κόσμου της εργασίας, για μια μακροπρόθεσμα ανταγωνιστική οικονομία με πρόσημο που θα εξασφαλίζει την ανοδική κοινωνική κινητικότητα».

Εν είδει υστερόγραφου στη δήλωση του ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει: «ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του κ. Μητσοτάκη ας μην τον εκθέτει». Τονίζει ειδικότερα ότι «το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου-σκούπα για το 13ωρο και την ελαστική εργασία» και προσθέτει: «Αν αναρωτιέται γιατί στηρίξαμε διατάξεις του ίδιου νομοσχεδίου, που αφορούσαν στην κύρωση διεθνών συμβάσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, του απαντούμε ότι ορθώς πράξαμε». Καταληκτικά σχολιάζει ότι «έχουν χάσει πια τα αυγά και τα καλάθια. Σαν αυτά που ξαναδιαφημίζει ο κ. Θεοδωρικάκος ως αντίδοτο στην ακρίβεια, που σπάει κάθε ρεκόρ επι διακυβέρνησης τους».