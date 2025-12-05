Το Αιγαίο γίνεται «κλειστή λίμνη» με Puls και Rafale

Συνολικά 6 προγράμματα ενέκρινε η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, μέσα στο τελευταίο τριήμερο, σφραγίζοντας την αμυντική θωράκιση του Αιγαίου, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε «κλειστή λίμνη». Τα νησιά γεμίζουν με ισραηλινές πυροβολαρχίες PULS και τα Rafale θα συνεχίσουν να πετούν με υψηλές διαθεσιμότητες για αρκετά χρόνια ακόμη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Τα νησιά αποκτούν πανίσχυρα πυραυλικά συστήματα. Όπως είχαμε προαναγγείλει λεπτομερώς στο enikos.gr από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι Ένοπλες Δυνάμεις προχωρούν στην απόκτηση του ισραηλινού πυραυλικού συστήματος PULS, το οποίο θα πλαισιώσει τα ερπυστριοφόρα MLRS, τα αποκαλούμενα κι ως «σατανάδες του Αιγαίου».

Το συμβόλαιο ύψους περίπου 670 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και φόρτου πυραύλων, εμβέλειας άνω των 300 χλμ., αφορά την προμήθεια συνολικά 36 εκτοξευτών. Το ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης μαζί με τον ενσωματωμένο LMC (Launcher Mission Computer) επιτρέπει στο PULS να είναι έτοιμο για βολή σε λιγότερο από ένα λεπτό και να εμπλέκει με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τους καθορισμένους στόχους, ακόμη και σε αποστάσεις που κάποτε ήταν αποκλειστικά ρόλος της πολεμικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι Ισραηλινοί δίνουν τα πλήρη «κλειδιά» του συστήματος στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος εκσυγχρονισμού μέσης ζωής ή αναβάθμισης στο μέλλον.

Επιχειρησιακά, παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά τον χρόνο εκφόρτωσης και φόρτωσης, συγκριτικά με τις παλαιές και τις νέες «κασετίνες» με τους πυραύλους. Ο εκτοξευτής μεταφέρει δύο LPC πυραύλων ή βλημάτων, υποστηρίζοντας σημαντική ποσότητα πυρομαχικών έτοιμων για αποστολή και επιτρέποντας μειωμένους κύκλους επαναφόρτωσης.

Χρησιμοποιεί πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα εκτόξευσης, το οποίο στοχεύει τον εκτοξευτή αυτόματα με βάση τα δεδομένα της αποστολής βολής.

Το σύστημα είναι αυτοκινούμενο, αφού ο κάθε εκτοξευτήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες πλατφόρμες (φορτηγά 6×6, 8×8 κ.λπ.), με ή χωρίς ενσωματωμένο γερανό, βασισμένο στον ήδη χρησιμοποιούμενο στόλο υλικοτεχνικής υποστήριξης του τελικού χρήστη.

Τα Rafale

Παράλληλα, η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής ενέκρινε την σύμβαση υποστήριξης (follow on support) των μαχητικών Rafale, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η τροποποίηση αυτή αφορά στη χρονική επέκταση της Σύμβασης για τέσσερα χρόνια, σε συνδυασμό με την αύξηση του φυσικού αντικειμένου, δηλαδή του συνόλου των υποστηριζόμενων ωρών πτήσεως. «Σκοπός είναι, η Πολεμική μας Αεροπορία να διατηρήσει όπως διατηρεί, το υψηλότατο επίπεδο διαθεσιμότητας των Rafale και για την επόμενη τετραετία» τόνισε στη Βουλή ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 24 μαχητικά Rafale κι έχει επιτύχει διαθεσιμότητες 90%, κάτι που αποτελεί ρεκόρ στις παγκόσμιες αεροπορίες, όπου ο αποδεκτός μέσος όρος είναι στο 60-65%.

Παράλληλα, η Bουλή ενέκρινε το πρόγραμμα αναβάθμισης των 5ιντσων πυροβόλων των φρεγατών ΜΕΚΟ καθώς και την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου ύψους 100 εκατ. ευρώ, την αναβάθμιση συστημάτων των 5 από τις 7 πυραυλακάτους – ΤΠΚ ‘ΡΟΥΣΣΕΝ’ ύψους 74 εκατ. ευρώ καθώς και την προμήθεια 4 V-BAT Combat συστημάτων, ύψους 44 εκατ. ευρώ.