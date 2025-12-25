Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη – Αμπντελάτι: Συζήτησαν το σχέδιο τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, συζητώντας διμερή θέματα και περιφερειακές εξελίξεις στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.
  • Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την προθυμία τους να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
  • Συζήτησαν επίσης το σχέδιο τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, τονίζοντας τη σημασία της σύντομης διεξαγωγής τριμερούς υπουργικής συνάντησης για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην περιοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χθες (24/12) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, διμερή θέματα και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την προθυμία τους να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Συζήτησαν επίσης το σχέδιο τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, τονίζοντας τη σημασία της σύντομης διεξαγωγής τριμερούς υπουργικής συνάντησης για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός στο σεξ αποκαλύπτει τα πέντε λάθη που κάνουν τα ζευγάρια τις γιορτές – Κάντε το τεστ για να δείτε αν κινδυνεύετε

Πώς θα έμοιαζαν οι πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις (video)

Αττική Οδός: Νέες τιμές στα διόδια από το 2026 – Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και φορτηγά

Περιφέρεια Αττικής: Πώς επενδύει στα Χριστούγεννα και ενισχύει το τουριστικό της αποτύπωμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:14 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το μεγαλύτερο δώρο στην ανθρωπότητα είναι η Γέννηση του Χριστού

Το μήνυμά της για τα Χριστούγεννα δημοσίευσε στα social media η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κί...
16:32 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε εφημερεύοντα νοσοκομεία τα Χριστούγεννα και κέρασε γλυκά τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε νοσοκομεία που εφημέρευαν, μαζί με το...
15:26 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Είναι αδιανόητο για να χτυπήσεις τα μπλόκα των αγροτών, να χτυπάς όλη την κοινωνία

«Μόνο ένας δυνάστης θα άφηνε τον κόσμο να ταλαιπωρείται, θα είχε κλείσει τους δρόμους με στηθα...
14:44 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Ο «Φραπές» στο κουίζ του Politico για το 2025 – Ποια ήταν η ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, το Politico επιχειρεί να δοκιμάσει τις γνώσεις μας μέσα...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα