Τα νησιά ως κέντρα διακλαδικού ανεφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων

Τα logistics ή αλλιώς η εφοδιαστική αλυσίδα, όπως είναι στα ελληνικά η ακριβής απόδοση του όρου, αποτέλεσαν το θέμα τριήμερης διυπουργικής ημερίδας. Η σημασία των logistics είναι τεράστια αφού έχουν ιστορικά κρίνει μεγάλες μάχες αλλά και την τελική έκβαση πολέμων και κατά συνέπεια τον ρου της ιστορίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως ανέφερε ο Δρ. Κώστας Μπαλωμένος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην εναρκτήρια ομιλία του επικαλούμενος τον Ξενοφώντα στο ιστορικό του σύγγραμμα «ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ»: «Και θα πρέπει να βρούμε τα απαραίτητα εφόδια· διότι χωρίς αυτά, ούτε ο στρατηγός, αλλά ούτε και ο απλός στρατιώτης είναι ωφέλιμοι σε οτιδήποτε».

Το σημαντικότερο συμπέρασμα από το τριήμερο διυπουργικό συνέδριο ήταν η οργάνωση στα ελληνικά νησιά, ως κέντρα της διακλαδικής εφοδιαστικής αλυσίδας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συμμετέχοντες στο εν λόγω Συνέδριο ήταν ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου τομέα και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες σε επίπεδο Υπουργείων – Περιφερειών, οι οποίοι διαχειρίζονται ζητήματα κρίσεων, πολιτικής προστασίας και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων του κρατικού μηχανισμού.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών, ενώ χαιρετισμό απηύθηναν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης, ενώ την εναρκτήρια ομιλία πραγματοποίησε ο Dr Werner FASSLABEND πρώην Ομοσπονδιακός Υπουργός Άμυνας της Αυστριακής Δημοκρατίας και Πρόεδρος του Αυστριακού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΙΕS).

Κατά την έναρξη παρευρέθηκαν επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατά τον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία του Συνεδρίου, καθώς κατά τη διάρκειά του θα δοθούν απαντήσεις ως προς την αναγκαιότητα της απρόσκοπτης λειτουργίας της Διοικητικής Μέριμνας για την υποστήριξη των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ήδη από τον καιρό της ειρήνης σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο.

Πρόκειται για τον μακροβιότερο υπουργό άμυνας της Ευρώπης, αφού παρέμεινε σε αυτή την θέση για 12 χρόνια και από πολλούς θεωρείται ο γκουρού των αμυντικών θεμάτων.

Σκοπός των διοργανωτών του Συνεδρίου ήταν:

1. Να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για το ρόλο της εφοδιαστικής πολιτικής σε περιόδους κρίσης και πολέμου, δεδομένου, ότι έκτακτες καταστάσεις και απρόσμενα γεγονότα δύνανται να επηρεάσουν μερικά ή συνολικά τις υποδομές του κρατικού μηχανισμού και να ανακόψουν την ομαλή λειτουργία του.

2. Να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν, ως συναρμόδιοι, προκλήσεις οι οποίες ανακύπτουν σε ζητήματα εφοδιαστικής υποστήριξης κατά την εκδήλωση μιας κρίσης ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

3. Η κατανόηση από τους συμμετέχοντες της αναγκαιότητας της υιοθέτησης του μοντέλου της ολιστικής διαχείρισης κρίσεων (Whole of the Government Approach) κατά τη διαχείριση κρίσεων ή τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

Το κλείσιμο του Συνεδρίου έγινε από τον Γενικό Διευθυντή Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Δρ. Κωνσταντίνο Π. Μπαλωμένο όπου εκτός από την εκφώνηση της ομιλίας του με θέμα: «Η Ανθεκτικότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας κατά την Περίοδο Κρίσεων ή Πολέμου», παρουσίασε και τα συμπεράσματα του Συνεδρίου.

Ειδικότερα, μερικά από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις εργασίες του Συνεδρίου είναι τα ακόλουθα:

1. Για την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά τη διαχείριση κρίσεων ή την ανάπτυξη πολεμικών επιχειρήσεων απαιτείται η αξιοποίηση του μοντέλου ολιστικής προσέγγισης (Whole of the Government Approach).

2. Δεδομένου ότι σε ακριτικά και νησιωτικά μέρη πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στην εφοδιαστική τους αλυσίδα (έλλειψη αποθεμάτων σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα), κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κοινής διακλαδικής (για τις Ένοπλες Δυνάμεις) και Διυπουργικής εφοδιαστικής υποδομής που θα παρέχει τη συνολική εφοδιαστική εικόνα της χώρας, τόσο κατά την περίοδο ειρήνης όσο και κατά την περίοδο κρίσεων και ανάπτυξης πολεμικών επιχειρήσεων.

3. Κρίνεται απαραίτητη η προώθηση της πολιτικό-στρατιωτικής συνεργασίας τόσο κατά την περίοδο ειρήνης όσο και κατά την περίοδο κρίσεων και ανάπτυξης πολεμικών επιχειρήσεων.

4. Η ανθεκτικότητα, η αυτάρκεια και η αυτονομία της κρατικής εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν παράγοντες ζωτικής σημασίας τόσο κατά την περίοδο ειρήνης όσο και κατά την περίοδο κρίσεων και ανάπτυξης πολεμικών επιχειρήσεων.

5. Για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κρατικής εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτείται η προληπτική διαχείριση των κινδύνων και ο εντοπισμός των τρωτών σημείων της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης των πληροφοριών, η αξιοποίηση της τεχνολογίας (cloud, Internet of thinks, 5G κ.λπ.), η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής διοίκησης και η αξιοποίηση προσωπικού με εξιδεικευμένες γνώσεις και εκπαίδευση.

