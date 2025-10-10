ΣΥΡΙΖΑ: Θετικό πρώτο βήμα η συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας είναι ένα θετικό πρώτο βήμα, που πρέπει να ανοίξει τον δρόμο στον οριστικό τερματισμό της γενοκτονίας και σε μια βιώσιμη λύση, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Αυτό σημαίνει ότι οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και οι κυβερνήσεις, οφείλουν να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση, στην κατεύθυνση αυτή. Ο ρόλος της ΕΕ οφείλει να είναι πρωταγωνιστικός, με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη, και τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, των συνόρων του 1967 και με πρωτεύουσά του την Ανατολική Ιερουσαλήμ», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βακτήρια κρυμμένα μέσα σε όγκους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου – Νέα ελπιδοφόρα μελέτη

ΙΣΑ για Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο είναι δικαίωμα

Έρευνα της Amazon Web Services: Περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης – Οι ...

Φοροδιαφυγή: Ο «οδηγός» αξιολόγησης των καταγγελιών των πολιτών – Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές

Προειδοποίηση Windows: Η ταπετσαρία του υπολογιστή σας μπορεί να επιτρέψει σε χάκερς να τον ελέγξουν – Πώς εμπλέκονται οι A...

Γυναίκα που «πέθανε» δύο φορές αποκαλύπτει τι είδε και γιατί δεν φοβάται πια τον θάνατο
περισσότερα
04:30 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Κόντρα Βελόπουλου – Γεωργιάδη: «Χρωστάει μια συγγνώμη στον Ρούτσι»- «Ο καθένας κρίνεται…»

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Άδωνι Γεωργιάδη με φόντο την απεργία πεί...
03:40 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Είπε πάλι ψέματα, επέστρεψε στο ύφος με τις καρδούλες»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Πρόσωπο με πρόσωπ...
02:53 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου παρενέβη η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελ...
01:45 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Αποστολάκη: «Να μην μου ξανακάνετε υφολογική παρατήρηση» – «Απωθητικό στιλ»

Ο  υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης κι η τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης