ΣΥΡΙΖΑ: Μία κρατικοδίαιτη, παρασιτική ομάδα που τρέφεται από δημόσιο χρήμα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνοψη από το

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι, ενώ ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως προτεραιότητά του είναι «η στήριξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος», η Eurostat τοποθετεί την Ελλάδα «στον πάτο της Ευρώπης» στην αγοραστική δύναμη.
  • Αντίστοιχα, παρά τον ισχυρισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα», η Eurostat ανακοίνωσε ότι το 28.9% των Ελλήνων δαπανά το 40% ή περισσότερο του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση, έναντι 8.2% στην ΕΕ.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι αυτή είναι «η αληθινή, ζοφερή εικόνα των οικονομικών επιδόσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως «μία κρατικοδίαιτη, παρασιτική ομάδα που τρέφεται από δημόσιο χρήμα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«O Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή ισχυρίστηκε ότι προτεραιότητά του “είναι η στήριξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στις αυξήσεις, όσο και στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών”», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Έγινα Δεξιός για την πειθαρχία, κάτι που είχε η Ρώμη» – Δείτε εικόνες από την παρουσίαση του βιβλίου του στο κατάμεστο Βελλίδειο

«Ο σταθερός δείκτης της Eurostat για την αγοραστική δύναμη που δημοσιεύθηκε τοποθετεί την Ελλάδα στον πάτο της Ευρώπης αποδεικνύοντας και με αριθμούς αυτό που καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στη τσέπη τους», σχολιάζει και συνεχίζει:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή ισχυρίστηκε ότι “το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα”».

«H Eurostat ανακοίνωσε ότι το 2024, το 8,2% των ανθρώπων στην ΕΕ ζούσαν σε νοικοκυριά που δαπανούσαν το 40% ή περισσότερο του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι 28.9%», επισημαίνει.

«Αυτή είναι η αληθινή, ζοφερή εικόνα των οικονομικών επιδόσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κι ενώ το εισόδημα της πλειοψηφίας συρρικνώνεται χρήματα υπάρχουν για τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και των τραπεζών, τα bonus των γαλάζιων golden boys, τις γαλάζιες ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αμαρτωλές συμβάσεις στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μια κρατικοδίαιτη, παρασιτική ομάδα που τρέφεται από δημόσιο χρήμα καταστρέφοντας το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών», καταλήγει.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μας επηρεάζει η Χριστουγεννιάτικη μουσική; Τι μπορεί να σημαίνει αν δεν σας αρέσει

Συμβουλές για να αποφευχθούν παιδικά ατυχήματα τα Χριστούγεννα

Αυξήσεις στις συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Έως 6 διανυκτερεύσεις για χειμερινές διακοπές των κατόχων voucher – Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:40 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: «Έγινα Δεξιός για την πειθαρχία, κάτι που είχε η Ρώμη» – Δείτε εικόνες από την παρουσίαση του βιβλίου του στο κατάμεστο Βελλίδειο

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τρίτης, ...
19:30 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ιδρυτή του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» – Τι συζήτησαν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Χρήστο Αλεφάντη, ιδρυτή του περιοδ...
19:05 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»: Τα 10 βασικά σημεία για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων – Όλα όσα περιλαμβάνει

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «”Ε...
18:45 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης για τηλεμαραθώνιο ΑΝΤ1: Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τον δρόμο της κοινωνικής ευθύνης που οφείλουν να ακολουθούν όλοι

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη με ανάρτησή του στο Χ, τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα