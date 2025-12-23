ΣΥΡΙΖΑ: Μία κρατικοδίαιτη, παρασιτική ομάδα που τρέφεται από δημόσιο χρήμα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη

«O Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή ισχυρίστηκε ότι προτεραιότητά του “είναι η στήριξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στις αυξήσεις, όσο και στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών”», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο σταθερός δείκτης της Eurostat για την αγοραστική δύναμη που δημοσιεύθηκε τοποθετεί την Ελλάδα στον πάτο της Ευρώπης αποδεικνύοντας και με αριθμούς αυτό που καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στη τσέπη τους», σχολιάζει και συνεχίζει:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή ισχυρίστηκε ότι “το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα”».

«H Eurostat ανακοίνωσε ότι το 2024, το 8,2% των ανθρώπων στην ΕΕ ζούσαν σε νοικοκυριά που δαπανούσαν το 40% ή περισσότερο του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι 28.9%», επισημαίνει.

«Αυτή είναι η αληθινή, ζοφερή εικόνα των οικονομικών επιδόσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κι ενώ το εισόδημα της πλειοψηφίας συρρικνώνεται χρήματα υπάρχουν για τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και των τραπεζών, τα bonus των γαλάζιων golden boys, τις γαλάζιες ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αμαρτωλές συμβάσεις στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μια κρατικοδίαιτη, παρασιτική ομάδα που τρέφεται από δημόσιο χρήμα καταστρέφοντας το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών», καταλήγει.