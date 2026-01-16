ΣΥΡΙΖΑ: Καλαματιανός και Ψυχογιός τα νέα μέλη του κόμματος στο Συμβούλιο της Ευρώπης – Εκτός η Νίνα Κασιμάτη

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ενημέρωσε ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, θα συμμετέχουν: ως τακτικό μέλος ο κ. Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος και ως αναπληρωματικό ο κ. Ψυχογιός Γεώργιος, στη θέση της Νίνας Κασιμάτη.

Η επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου:

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνω, ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο κ. Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος στη θέση του κ. Τσίπρα Αλέξιου και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Ψυχογιός Γεώργιος, στη θέση της κας. Κασιμάτη Νίνας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- Π.Σ., Φάμελλος Σωκράτης

