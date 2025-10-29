ΣΥΡΙΖΑ για Βούλτεψη: «Ξεπέρασε τον εαυτό της – Ισχυρίστηκε ότι ευθυνόμαστε για τους νεκρούς των Τεμπών»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Μνημείο αθλιότητας αλλά και τοξικότητας» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις σημερινές δηλώσεις της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφίας Βούλτεψη, στον τηλεοπτικό σταθμό Ertnews.

Όπως αναφέρει σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου: «Η κ. Βούλτεψη ξεπέρασε ακόμα και τον εαυτό της αφού έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ευθύνεται για τους νεκρούς των Τεμπών! Είχε μάλιστα το θράσος να επιχειρήσει να… τεκμηριώσει την αθλιότητά της λέγοντας πως για το δυστύχημα ευθύνεται η πώληση του μεταφορικού έργου στην ιταλική εταιρεία, τη στιγμή που το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει παραμείνει υπό τον έλεγχο και την ιδιοκτησία του Δημοσίου. Κι όλα αυτά για ένα τραγικό γεγονός που συνέβη, ενώ το κόμμα της κυβερνούσε ήδη τέσσερα χρόνια».

«Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αφού η ίδια η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αποποιηθούν τις ευθύνες τους για το έγκλημα των Τεμπών, έχουν κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπαζωθεί η αλήθεια. Δεν πρόκειται να τους περάσει. Όσα ψέματα, λάσπη και συκοφαντίες κι αν εκτοξεύσουν, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί», σημειώνει και καταλήγει:

«Συμφωνεί ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου με την κ. Βούλτεψη ότι δηλαδή “ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους νεκρούς των Τεμπών”;».

Η δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη

Η Σοφία Βούλτεψη, εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης (29/10) στην εκπομπή «Συνδέσεις» και αφού διέκοψε την αναπληρώτρια γραμματέα της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, ανέφερε: «Από την Ελλάδα πέθαναν τα παιδιά ή από τότε που πουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train; Από την Ελλάδα ή από τον ΣΥΡΙΖΑ; Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν η κ. Σαπουνά λέει ότι τα παιδιά πέθαναν από την Ελλάδα, δηλαδή εμείς τους σκοτώσαμε τους ανθρώπους; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πούλησε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train για 45 εκατομμύρια ευρώ; Ξεπουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και μιλάτε κιόλας».

20:44 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ζωή Ράπτη: «Δεν θα είμαι υποψήφια δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού»

Η βουλευτής Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, Ζωή Ράπτη, διέψευσε δημοσιεύματα που την παρου...
20:41 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Παπανδρέου: Καταγγέλλει συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Την αντίδραση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Παπανδρέου, προκάλεσε η συμμετοχή της ορ...
20:03 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Αυτή είναι η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Σε μια νέα εποχή περνά το ιστορικό κτίριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αποκαλύπτει τη νέα...
19:46 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Νατσιός: «Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να αποτινάξουμε τη συμφωνία των Πρεσπών»

«Δε θα σταματήσει ποτέ η “Νίκη” να αγωνίζεται για να αποτινάξει από την ιστορία μα...
