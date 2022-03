Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Συμβιβαστική λύση στο θέμα της ενέργειας – To θρίλερ που προηγήθηκε και η ένταση με τον Σάντσεθ

Με έναν συμβιβασμό στο θέμα της ενέργειας ολοκληρώθηκε η μαραθώνια Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, που αφήνει όλους ικανοποιημένους.

Ικανοποιημένες πρέπει να είναι και η Ισπανία και η Πορτογαλία, αφού δόθηκε ειδική άδεια να διαχειρίζονται τις δικές τους τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι ηγέτες της ΕΕ χορήγησαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία ειδική άδεια να διαχειρίζονται τις δικές τους τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι αυτό ήταν εφικτό επειδή αυτές οι δύο χώρες έχουν σχετικά υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό τους μείγμα και πολύ λίγες διασυνδέσεις με άλλα μέρη του δικτύου της ΕΕ.

“Συμφωνήσαμε για μια ειδική μεταχείριση που είναι δυνατή για την Ιβηρική χερσόνησο, έτσι ώστε η Ιβηρική χερσόνησος να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την πολύ συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να διαχειριστεί τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος”, είπε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στο Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι έτοιμη να προβεί σε επείγουσες αξιολογήσεις των μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού των επιπτώσεων των αυξήσεων των τιμών των ορυκτών καυσίμων στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο της Συνόδου Κορυφής, η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι τα μέτρα για τη μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας δεν διαταράσσουν την αγορά για άλλους. Θα λάβει επίσης υπόψη τον προσωρινό χαρακτήρα των μέτρων και τον βαθμό στον οποίο οι χώρες συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

Παράλληλα, οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και να συμμορφωθεί με την πρόσφατη εντολή του διεθνούς δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία κάλεσε τη Ρωσία να αποχωρήσει από την Ουκρανία. «Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και προκαλεί τεράστιες απώλειες ζωής και τραυματισμούς σε αμάχους», ανέφεραν οι ηγέτες της ΕΕ των 27 εθνών σε κοινή ανακοίνωσή τους.

«Η Ρωσία στρέφει επιθέσεις εναντίον άμαχου πληθυσμού και στοχεύει μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, ιατρικών εγκαταστάσεων, σχολείων και καταφυγίων. Αυτά τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να σταματήσουν αμέσως», ανέφεραν.

Στη συνέντευξη Τύπου του ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι “επιτύχαμε να υπάρξει ρητή αναφορά στο πλαφόν της τιμής του φυσικού αερίου” κάτι που αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου των “27”.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως “έχουμε ζητήσει η πρόεδρος της Κομισιόν να μιλήσει με όλους τους βασικούς παίκτες, προκειμένου να προτείνει λύσεις μεταξύ των οποίων και το πλαφόν. Παραμένει ανοιχτό επίσης το ζήτημα του τρόπου που η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η κομισιόν έχει συμφωνήσει να υποβάλει προτάσεις εντός του Μαΐου” ενώ πρόσθεσε πως η Κομισιόν πρότεινε “η ΕΕ μα μπορεί κεντρικά να προμηθεύεται φυσικό αέριο από τις μεγάλες χώρες παραγωγούς του καυσίμου. Παρά τις δυσκολίες και τις μικρές εντάσεις που καταγράφηκαν στη συζήτηση, καταλήξαμε σε κοινά συμπεράσματα, που είναι θετικά ώστε η ΕΕ να παρέμβει και να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της για να σπάσει το παιχνίδι των κερδοσκόπων και να μην χρηματοδοτούμε τελικώς τον πόλεμο της Ρωσίας. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι σε θέση να επωμιστεί μόνη της το βάρος των υπέρογκων τιμών”.

Σημειώνεται ότι αυτή η Σύνοδος Κορυφής ήταν γεμάτη εντάσεις με αποκορύφωμα τη στιγμή που εκνευρισμένος ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σηκώθηκε από την καρέκλα του και βγήκε από την αίθουσα. Λέγεται ότι διάβασε ένα tweet από έναν δημοσιογράφο του France24, του Dave Keating, στο οποίο επεσήμανε ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός απειλούσε να ασκήσει βέτο. Ο Πέδρο Σάντσεθ σηκώθηκε από την καρέκλα του και αποχώρησε, σύμφωνα με τις πηγές για να δείξει την αποστροφή και την αγανάκτησή του που διέρρευσαν πράγματα από τη συνάντηση και για το γεγονός ότι κατηγορήθηκε πως απείλησε με βέτο.

Plenty of comparisons being made right now between Pedro Sanchez and David “Three Shirts” Cameron who would keep summits going longer than they had to for theatrics intended for domestic audience.

I don’t think that’s quite fair to Sanchez, Cameron’s theatrics had no substance.

— Dave Keating (@DaveKeating) March 25, 2022