Σαουδική Αραβία: Δεν υπάρχουν θύματα στην επίθεση στην Τζέντα – Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

Η υεμενίτικη οργάνωση Χούθι ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Επίσης, ο υπό την ηγεσία του Ριάντ στρατιωτικός συνασπισμός που πολεμά την οργάνωση στην Υεμένη, ανακοίνωσε ότι επλήγη ο σταθμός διανομής πετρελαιοειδών του πετρελαϊκού γίγαντα Aramco στηn Τζέντα, προκαλώντας πυρκαγιά σε δύο δεξαμενές, χωρίς να προκληθούν θύματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο αργότερα, σύμφωνα με τον συνασπισμό.

Watch: #Aramco facility in #Jeddah continues to burn after attacks launched from #Yemen #أرامكو #السعودية #جدة_الأن #جده_lلان pic.twitter.com/GUZlJJeLY8

— Concord MENA (@ConcordMena) March 25, 2022