Νέα γκάφα Μπάιντεν: “Έστειλε” τα αμερικανικά στρατεύματα… στην Ουκρανία

Νέα γκάφα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά την επίσκεψή του στους στρατιώτες της 82ης αμερικανικής αερομεταφερόμενης μεραρχίας στο Ρζεσζόφ στην Πολωνία, ο Τζο Μπάιντεν φέρεται να χαιρέτισε λέγοντας στα αμερικανικά στρατεύματα πως θα δουν τη γενναιότητα των Ουκρανών “όταν θα είστε εκεί”.

Joe Biden, perhaps accidentally, tells US troops they’re going to Ukraine.

“You’re going to see when you’re there,” he told 82nd Airborne Division in Poland.

You’re going to see women, young people standing in the middle, in the front of a damn tank saying I’m not leaving.” pic.twitter.com/utCoYAnczI

— Ford Fischer (@FordFischer) March 25, 2022