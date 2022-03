Τι είναι το sleek hair look που έχουν υιοθετήσει ήδη πολλές διάσημες;

To sleek hair look είναι κάτι σαν το wet look των 90’s, αλλά λίγο πιο περιποιημένο. Συνδέεται απόλυτα με την πιο hot τάση του clean makeup. Celebrities που έχουν ήδη υιοθετήσει αυτή την εμφάνιση το επιβεβαιώνουν!

Από την Dua Lipa στις αδερφές Hadid και Kardashians, μεταξύ άλλων, είδαμε ότι τα μαλλιά είναι τραβηγμένα προς τα πίσω, σε κοτσίδα ή κάτω, και στερεωμένα με κάποιο προϊόν. Είτε gel είτε λακ, είναι πολλές οι επιλογές για ένα sleek αποτέλεσμα. Μία βούρτσα με πυκνές τρίχες είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να πετύχετε το τέλειο sleek hair look.

Έτσι για το πάταγο που έχει κάνει αυτή η τάση, υπάρχει κι άλλος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό το look κι είναι η οδοντόβουρτσα! Ω, ναι! Κι αν αναρωτιέστε ποια είναι η χρήση της, έχουμε τις λεπτομέρειες. Αφού πιάσετε τα μαλλιά σας, θα χρησιμοποιήσετε ένα σπρέι κατά του φριζαρίσματος ή λακ. Θα ψεκάσετε πολύ ελαφρά τα μαλλιά σας και με την οδοντόβουρτσα θα κάνετε ένα πέρασμα, ώστε να “κολλήσει” κάθε ατίθαση τρίχα (ή καλύτερα κάθε τρίχα που ξεφεύγει από τη θέση της)!

Αυτή η τάση περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά χτενίσματα, από κοτσίδες σε κότσους, ακόμα και μαλλιά κάτω. Αλλά έχουν όλα ένα κοινό: τα μαλλιά λαμποκοπούν έντονα!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη T A N . F R A N C E (@tanfrance)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Oribe (@oribe)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Erickson A, @bumbleandbumble (@erickinvisible)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bella 🦋 (@bellahadid)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη sacaiofficial (@sacaiofficial)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DUA LIPA (@dualipa)

Πηγή: instyle.gr