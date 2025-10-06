Στον Θοδωρή Δρίτσα η έδρα του Αλέξη Τσίπρα – Πληροφορίες ότι θα προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά

Enikos Newsroom

πολιτική

Θοδωρής Δρίτσας

Την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα σήμερα επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της Realnews, καταλαμβάνει ο Θοδωρής Δρίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θοδωρής Δρίτσας θα διατηρήσει την έδρα, θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά.

Αυτό σημαίνει ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από 26 μειώνονται σε 25, ενώ οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς αυξάνονται και φτάνουν τους 12. Έτσι η Νέα Αριστερά γίνεται πλέον το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χρόνιες ασθένειες: Πώς μπορούμε να τις προλάβουμε, σύμφωνα με μελέτη

Πότε μπορεί να είναι η καούρα και ο εμετός σύμπτωμα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Ατομικές ρυθμίσεις για χρέη στα ταμεία – Σε ποιες περιπτώσεις θα προβλέπεται «κούρεμα» των προσαυξήσεων

Τέλος από σήμερα το ΣΔΟΕ έπειτα από 27 χρόνια λειτουργίας: Στην ΑΑΔΕ οι αρμοδιότητες – Τι θα γίνει με τις εκκρεμείς δίκες

Οι συλλέκτες ενέργειας ξεπερνούν την απόδοση Carnot χρησιμοποιώντας μη θερμικές καταστάσεις ηλεκτρονίων

H Google προειδοποιεί όλους τους χρήστες Android – «Μη χρησιμοποιείτε αυτά τα δίκτυα»
περισσότερα
12:16 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Οι «βόλτες» του Piri Reis στο Αιγαίο

Επιστρέφει προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα το τουρκικό ερευνητικό Piri Reis, όχι για πολύ όμως, ...
11:59 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: Επιστολή για κοινή πρωτοβουλία της Αντιπολίτευσης κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου «εργασιακού μεσαίωνα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, απέστειλε σήμερα επιστολή προς ...
11:19 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Δρίτσας στο enikos.gr: Θα κρατήσω την έδρα και θα ανεξαρτητοποιηθώ από τον ΣΥΡΙΖΑ – Είμαι στη Νέα Αριστερά

Θα κρατήσω την έδρα και θα ανεξαρτητοποιηθώ από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε στο enikos.gr ο Θοδωρής Δρίτσ...
10:25 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – «Ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες»

Με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την παραίτηση του από το β...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης