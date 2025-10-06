Στον Θοδωρή Δρίτσα η έδρα του Αλέξη Τσίπρα – Πληροφορίες ότι θα προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά

Την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα σήμερα επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της Realnews, καταλαμβάνει ο Θοδωρής Δρίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θοδωρής Δρίτσας θα διατηρήσει την έδρα, θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά.

Αυτό σημαίνει ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από 26 μειώνονται σε 25, ενώ οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς αυξάνονται και φτάνουν τους 12. Έτσι η Νέα Αριστερά γίνεται πλέον το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων.