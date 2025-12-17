Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Πρωθυπουργός – Στις 11:00 συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

  Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στις 11:00 με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.
  Εν συνεχεία, στις 13:00, ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
  Αργότερα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων και αύριο Πέμπτη στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα έχει στις 11:00 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Αργότερα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος, αύριο Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

