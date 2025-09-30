Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα: Τα 11 κεφάλαια και η «προσωπική πυξίδα»

Έτοιμο είναι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία στις αρχές Δεκεμβρίου. Ο εκδοτικός οίκος έχει βρεθεί και η διαδικασία της έκδοσης του βιβλίου προχωράει με βάση το χρονοδιάγραμμα. Το βιβλίο θα περιλαμβάνει 11 κεφάλαια. Σύμφωνα με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, θα αναφέρεται στα κρίσιμα γεγονότα του 2015, σε άγνωστες συνομιλίες που είχε με ξένους ηγέτες, την απόφαση του για το δημοψήφισμα και το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, αλλά και τη «ναρκοθετημένη», όπως την περιγράφουν, διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

Στο βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα αποφύγει να κάνει μία κριτική και μία αυτοκριτική αποτίμηση της περιόδου της διακυβέρνησής του, των γεγονότων εκείνης της περιόδου αλλά και των αποφάσεων που έλαβε.

Επίσης ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στην περίοδο του 2019 με 2023, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές από την ΝΔ. Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για τις ευθύνες που κατά την γνώμη του οδήγησαν στην πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στους λόγους που τελικά επέλεξε να αποχωρήσει από την προεδρία του κόμματος. Θα επιχειρήσει να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην διπλή ήττα από την ΝΔ στις εθνικές εκλογές αλλά και τις ευρωεκλογές και να δώσει την δική του οπτική για την κρίση στην οποία εισήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ από εκείνο το χρονικό σημείο.

Παράλληλα, όπως λένε συνεργάτες του, θα περιλαμβάνει την προσωπική του πυξίδα για την Ελλάδα του μέλλοντος και την οραματική του κατάθεση για το αύριο της Αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης και της χώρας. Αυτό το σημείο για αρκετούς μπορεί να κρύβει και στοιχεία για το πολιτικό μέλλον του πρώην Πρωθυπουργού και ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει, καθώς φουντώνουν τα σενάρια που τον θέλουν να ιδρύει δικό του πολιτικό κόμμα. Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, ο ίδιος κρατά ακόμα τα χαρτιά του κλειστά, ωστόσο όποια απόφαση κι αν λάβει τελικά ο πρώην πρωθυπουργός, ζυγίζοντας τα δεδομένα, θα προηγηθεί η κυκλοφορία του βιβλίου του και οι παρουσιάσεις που θα κάνει σε μεγάλες πόλεις της χώρας, ως ένα πρώτο κρας τεστ πριν από τις τελικές ανακοινώσεις.

Η επόμενη παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται αυτή την Παρασκευή όταν και θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο Paris 1 Sorbonne της Γαλλίας με βασικό θέμα τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στην ανυπαρξία ηγεσίας στην Ευρώπη υπό το φως των τελευταίων ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων.