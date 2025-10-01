Στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα ο Ανδρουλάκης – «Μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή»

Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εργαζόμενους που αγανακτούν με τη σημερινή κατάσταση» και σημείωσε πως «δεν τους έφτανε η ακρίβεια στα προϊόντα, η αύξηση των τιμών στα ενοίκια, η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατία για να κάνει τη ζωή τους… “καλύτερη”, φέρνει το 13άωρο και την εξαήμερη εργασία».

Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, «σε αυτή την πολιτική κοροϊδία πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος. Πρέπει να πάψει να είναι πολυτέλεια η αξιοπρέπεια για εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί για πολιτική αλλαγή».

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Θεσσαλονίκη «ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο που βελτιώνει τη ζωή, μειώνει τις ανισότητες, ενισχύει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, φέρνει πραγματικές εργασιακές συνθήκες για μία πιο ανθρώπινη ζωή».

«Γι’ αυτό ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν», σημείωσε, και κατέληξε λέγοντας πως «μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή».

 

