Σε απεργιακό κλοιό η χώρα: Στο Σύνταγμα οι διαδηλωτές ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο – Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας – ΦΩΤΟ

Στο Σύνταγμα έφτασαν οι πορείες των διαδηλωτών, που συμμετέχουν στις πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις με κύρια αιτήματα την απόσυρση του νομοσχεδίου για την 13ωρη εργασία και τις συλλογικές συμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ έχουν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη πανελλαδική απεργία, στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι σε δήμους, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και άλλους κλάδους, συνταξιούχοι, άνεργοι και φοιτητές.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν οι προσυγκεντρώσεις στην πλατεία Κλαυθμώνος από ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας και στα Προπύλαια από το ΠΑΜΕ.

«Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί – Με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί», «7ωρο – 5νθημερο σταθερή δουλειά – Αυτό ζητάει η εργατιά» και «Λάστιχο ωράριο, λάστιχο ζωή – Οργανώσου τώρα για την ανατροπή», είναι μερικά από τα συνθήματα που φωνάζουν οι διαδηλωτές.

Όταν οι πορείες πέρασαν μπροστά από το μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, όπου παραμένει και ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, ακούστηκε δυνατό χειροκρότημα από τους διαδηλωτές.

Το «παρών» στις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα έδωσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σημειώνεται ότι λόγω των κινητοποιήσεων έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε εικόνες:

Ανδρουλάκης: «Μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή»

«Μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωση του στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εργαζόμενους που αγανακτούν με τη σημερινή κατάσταση», σημειώνοντας ότι «δεν τους έφτανε η ακρίβεια στα προϊόντα, η αύξηση των τιμών στα ενοίκια, η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατία για να κάνει τη ζωή τους… “καλύτερη”, φέρνει το 13άωρο και την εξαήμερη εργασία».

«Σε αυτή την πολιτική κοροϊδία πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος. Πρέπει να πάψει να είναι πολυτέλεια η αξιοπρέπεια για εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί για πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε.

Όπως υπογράμμισε, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Θεσσαλονίκη «ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο που βελτιώνει τη ζωή, μειώνει τις ανισότητες, ενισχύει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, φέρνει πραγματικές εργασιακές συνθήκες για μία πιο ανθρώπινη ζωή». «Γι’ αυτό ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή».

Φάμελλος: «Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της εργασιακής αυθαιρεσίας»

«Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό Μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος συμμετείχε στην πορεία κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

«Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν έχουν μέλλον με 13 ώρες εργασία, με πολλαπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων, με χαμηλό εισόδημα, χαμηλούς μισθούς και χωρίς συλλογικές συμβάσεις», σημείωσε, τονίζοντας πως «απαιτείται το συντομότερο να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση». «Η κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων, αλλά και της αυθαιρεσίας απέναντι στους εργαζόμενους», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, «χρειαζόμαστε να έχουμε ευρωπαϊκές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Χρειαζόμαστε να έχουμε καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας αξίζει. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν την εξασφαλίζει και πρέπει να φύγει το συντομότερο».

Κουτσούμπας: «Η σημερινή μάχη για την απόσυρση του επαίσχυντου νομοσχεδίου για τις 13 ώρες δουλειάς είναι μόνο η αρχή»

Στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια βρέθηκε νωρίτερα ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος υπογράμμισε ότι «αυτή η μάχη η σημερινή είναι μόνον η αρχή».

«Είναι μεγάλος αυτός ο αγώνας σήμερα της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο και δεν φτάνει μόνο μέχρι την απόσυρση αυτού του επαίσχυντου νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση για τις 13 ώρες δουλειάς, ούτε μέχρι να πεταχτεί αυτό στα σκουπίδια, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα, την εποχή των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, με λιγότερες ώρες δουλειάς, με 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για πολιτισμό, για αθλητισμό, για να μπορεί ο γονέας να βλέπει τα παιδιά του, για να μπορεί να συμμετέχει στα κοινά, για να μπορεί να ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, για μια νέα κοινωνία», πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

Όταν η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση που ξεκίνησε από τα Προπύλαια έφτασε στο Σύνταγμα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατευθύνθηκε στο σημείο όπου πραγματοποιεί απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, όπου συναντήθηκε με την Ελένη Βασάρα, γραμματέα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τον Γιώργο Τσακλίδη και άλλους συγγενείς των θυμάτων, και έγραψε το ακόλουθο μήνυμα στο βιβλίο αλληλεγγύης:

«Στον αγωνιστή πατέρα Πάνο Ρούτσι, με ευχές για δύναμη!

Είμαστε μαζί σου! Όλος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου. Μέχρι την τελική δικαίωση! Μέχρι να καθίσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί.

Για να μην έχουμε ξανά τέτοια εγκλήματα! Με εκτίμηση και αλληλεγγύη».

Στη συνέχεια, ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε: «Αυτές οι ώρες δεν είναι για λόγια. Είναι ώρες αγώνα, αλληλεγγύης σε όλους τους εργαζόμενους που αυτήν τη μέρα είναι σε απεργία, αλλά και αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, σε όλους τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Από την πρώτη μέρα είμαστε μαζί τους, θα είμαστε μέχρι τέλους μαζί τους, για να κάτσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί, για να υπάρξει η τελική δικαίωση».

Παναγόπουλος: Ο χρόνος εργασίας είναι ζωή, δεν είναι εμπόρευμα

Στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος παρέστη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος τόνισε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους:

«Την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει το εισόδημα των νοικοκυριών και ιδίως των εργαζομένων στον σκληρό ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, οι μισθοί μας βρίσκονται στα τάρταρα και η κυβέρνηση βρήκε την πανέξυπνη λύση να μας λέει “θέλετε λίγα περισσότερα λεφτά;” δουλέψτε 13 ώρες, δουλέψτε με συμβάσεις κατά παραγγελία, δουλέψτε με συμβάσεις μηδενικές, ακόμα και με συμβάσεις δύο ημερών, που θα τις ανακοινώνουν από το τηλέφωνο.

Αυτά είναι απαράδεκτα για τη μισθωτή εργασία, η οποία βρίσκεται πολλά χρόνια στον “πάγο” των μνημονίων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, αντιδρούμε και απεργούμε.

Καλούμε την κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι ο χρόνος εργασίας είναι ζωή, δεν είναι εμπόρευμα και, έτσι, δεν μπορεί ούτε η κυβέρνηση ούτε οι εργοδότες να την υπονομεύουν».

Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), αναφέρει ότι κύρια αιτήματα της σημερινής απεργίας είναι:

«Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ώρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η επαναφορά του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν από την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.»

Στην αντίστοιχη ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ, σημείωσε τις βασικές της διεκδικήσεις:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο. Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου. Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».



Τι ισχύει για τα ΜΜΜ και ταξί

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που έχουν κηρύξει πλήθος συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «ο κλάδος των ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας, ενώνει την φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό

Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων

Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες

Στην μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ.

Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία μας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργιακή κινητοποίηση μαζί με τις οικογένειές τους, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αγώνα απέναντι στον κυβερνητικό εμπαιγμό».

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Μετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα εκτελέσουν δρομολόγια από τις 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα. Ακυρώσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια του σιδηροδρόμου και του Προαστιακού.

Τρένα

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ).

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Κανένα δρομολόγιο πλοίου δεν θα εκτελεστεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου μετά από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ). Η απεργία θα αρχίσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Συμμετοχή γιατρών και εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία

Γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για νομοσχέδιο «έκτρωμα» που «σφραγίζει τον εργασιακό μεσαίωνα που έχει επιβληθεί με δεκάδες, ψηφισμένους από όλες τις κυβερνήσεις, αντεργατικούς νόμους».

Ειδικά στον τομέα της Υγείας, σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, «οι υπερωρίες και οι εφημερίες είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, και αποτελούν πάγιο μηχανισμό κάλυψης μόνιμων αναγκών και διαχρονικών ελλείψεων παρά τον δήθεν έκτακτο χαρακτήρα τους».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) αναφέρει ότι «το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες».

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία».

Κανονικά οι πτήσεις

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της Τετάρτης, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για τη συγκεκριμένη ημέρα.