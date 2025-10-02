Στη Βουλή η πρόταση για την 4η FDI Belharra «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ»

Στη Βουλή παρουσιάζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας την επιλογή της κυβέρνησης για ναυπήγηση και 4ης φρεγάτας FDI Belharra. Ο «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» φέρει νέες δυνατότητες, οι οποίες θα εφαρμοστούν και στις πρώτες τρεις φρεγάτες που είναι να παραδοθούν. Ωστόσο δεν λείπουν οι αντιδράσεις για τους όρους της συμφωνίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσιάζει σε λίγες ώρες το σχέδιο για την πρόσκτηση της 4ης φρεγάτας FDI Belharra, που όπως έχει αποκαλύψει το enikos.gr θα φέρει το όνομα ‘ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ’ και τον αύξοντα αριθμό F-600.

Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια θα είναι διαμόρφωσης STANDARD 2++ εν αντιθέσει με τις πρώτες 3 (ΚΙΜΩΝ, ΝΕΑΡΧΟΣ, ΦΟΡΜΙΩΝ) που είναι STANDARD 2, φέροντας 10+1 καινοτομίες, με προεξέχουσα τη δυνατότητα εκτόξευσης των υπό ανάπτυξη στρατηγικών πυραύλων του ευρωπαϊκού προγράμματος ELSA, εμβέλειας έως 2.000 χλμ.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλα τα πλοία ενσωματώνουν όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ζητήσει το Πολεμικό Ναυτικό, δηλαδή 32 κελιά καθώς και αντιαεροπορικό – πυραυλικό σύστημα RAM μαζί με αερόφυλλα chaffs, που παραπλανούν το ραντάρ εισερχόμενου εχθρικού πυραύλου.

Όλα αυτά πλαισιώνονται από τον ολοκληρωμένο ιστό αισθητήρων – PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module). Είναι η ψηφιακή καρδιά του πλοίου, όπου βρίσκονται συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου ‘CAPTAS-4’ και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, όσο κι αν σε ανεπίσημο επίπεδο υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι τελικά τα πλοία θα έχουν το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου ECM (Electronic CounterMeasures), επισήμως από την κατασκευάστρια εταιρεία των φρεγατών δεν έχει δοθεί κάποια σαφή απάντηση σε σχετικό ερώτημα του enikos.gr. Κι αυτά είναι χρήματα που δεν έχουν υπολογιστεί στην αρχική σύμβαση. Κάτι που συνεπάγεται την αύξηση της τιμής όλων των πλοίων.

Επιπλέον, μεγάλα ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την απόφαση και η 4η φρεγάτα να ναυπηγηθεί στην Γαλλία ενώ ήδη είχαν κατατεθεί έγγραφες προσφορές για ναυπήγηση της εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, με τα ναυπηγεία Ελευσίνας να δίνει και χαμηλότερη τιμή κατά 10% εν σχέσει με την κατασκευάστρια εταιρεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη ναυπήγηση των πρώτων τριών φρεγατών ΚΙΜΩΝ, ΝΕΑΡΧΟΣ, ΦΟΡΜΙΩΝ, εμπλέκονται 70 εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν στο 12% κατασκευής του πλοίου.

Βάσει του νέου νόμου, για κάθε πρόσκτηση νέου οπλικού συστήματος στις Ένοπλες Δυνάμεις θα πρέπει το ποσοστό συμμετοχής των εγχώριων εταιρειών να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25%. Το επιπλέον 13% δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πώς θα εμπλακεί η ελληνική βιομηχανία αν και υπάρχουν ανεπίσημες πληροφορίες που κάνουν λόγο ότι θα αφορά την εμπλοκή στη συντήρηση του πλοίου, η οποία θα ενσωματώνεται στην αρχική τιμή κι έτσι λογιστικά μπορεί να προκύψει.

Ωστόσο, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά το 1989 το Πολεμικό Ναυτικό κάνει εισήγηση να αγοράσουμε κατευθείαν από το ράφι, χωρίς την καθολική ναυπήγηση πλοίων – όπως γινόταν κατά κόρον στο παρελθόν – στην Ελλάδα, με όλα τα πλεονεκτήματα που προκύπταν στην εισαγωγή τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, συνεισφοράς στην εγχώρια βιομηχανία κι εν τέλει στο ΑΕΠ της χώρας.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την εισήγηση του ΠΝ να προχωρήσει η χώρα στην πρόσκτηση των 2+2 μεταχειρισμένων φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini, που είναι σχεδιασμένες εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες άλλων ενόπλων δυνάμεων, χωρίς την παραμικρή συμμετοχή ελληνικών ναυπηγείων για την κατασκευή τους.

Κι αυτό δημιουργεί μεγάλες αντιφάσεις, δεδομένου ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών σε πρόσφατη εκδήλωση στα ναυπηγεία της Ελευσίνας εξήρε τη συμβολή των ελληνικών ναυπηγείων στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, στην ποιότητα των εργασιών που ξεπερνά κατά πολύ τα τουρκικά ναυπηγεία κι εν τέλει τα στρατηγικά οφέλη για την χώρα και την ελληνική οικονομία.

Όπως επίσης έρχεται σε αντίφαση και με την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών Doug Burgum, ο οποίος εξήρε τον ρόλο, το επίπεδο και την ποιότητα της δουλειάς των ναυπηγείων της Ελευσίνας και το ΠΝ εισηγήθηκε την άμεση ναυπήγηση και της 4ης στη Γαλλία.