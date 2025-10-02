Πάρκινσον: Το πρώιμο σύμπτωμα στη μύτη που οι περισσότεροι αγνοούν, σύμφωνα με ειδικούς

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πάρκινσον: Το πρώιμο σύμπτωμα στη μύτη που οι περισσότεροι αγνοούν, σύμφωνα με ειδικούς
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο και επιδεινώνεται προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου. Εκδηλώνεται με περισσότερα από 40 συμπτώματα, μεταξύ των οποίων και ένα λιγότερο γνωστό, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί χρόνια πριν από τα κλασικά κινητικά προβλήματα.

Η πλειονότητα των ασθενών με Πάρκινσον είναι άνω των 50 ετών, αν και το 1 % είναι νεότεροι. Ενώ τα τρία πιο διαδεδομένα συμπτώματα επηρεάζουν κυρίως την κινητικότητα, υπάρχει ένα λιγότερο προφανές σύμπτωμα που μπορεί να εμφανιστεί χρόνια πριν από τα υπόλοιπα.

Το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του ΗΒ) αναφέρει ότι οι κύριοι δείκτες του Πάρκινσον είναι οι εξής:

  • τρέμουλο — συνήθως ξεκινά στο χέρι ή στο χέρι και είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί όταν το άκρο είναι χαλαρό και σε κατάσταση ηρεμίας
  • επιβράδυνση των κινήσεων (βραδυκινησία) — οι φυσικές κινήσεις είναι πολύ πιο αργές από το φυσιολογικό, κάτι που μπορεί να δυσκολεύει τις καθημερινές δραστηριότητες
  • μυϊκή δυσκαμψία — αυτό μπορεί να δυσκολεύει την κίνηση, τη δημιουργία εκφράσεων στο πρόσωπο και να προκαλεί επώδυνες μυϊκές κράμπες

Η πάθηση συνοδεύεται επίσης από διάφορα ψυχολογικά συμπτώματα, όπως άγχος, κατάθλιψη και γνωστικά προβλήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις, ένα από τα πρώιμα σημάδια του Πάρκινσον είναι η απώλεια της όσφρησης, γνωστή ως ανοσμία.

Το NHS έχει σημειώσει ότι αυτό το σύμπτωμα «μερικές φορές εμφανίζεται αρκετά χρόνια πριν να αναπτυχθούν άλλα συμπτώματα», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κίνηση.

Το Parkinson’s UK αναφέρει ότι έως και το 95 % των ατόμων με τη νόσο βιώνουν μείωση ή απώλεια της όσφρησης «σε κάποιο βαθμό». Αν και μπορεί να θεωρηθεί «κρυφό» σύμπτωμα, η επίδρασή του είναι σημαντική για όσους δεν μπορούν να μυρίσουν αρώματα τροφών, ενδεχομένως προκαλώντας επιπλοκές.

Η φιλανθρωπική οργάνωση επισημαίνει: «Η απώλεια της όσφρησης μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους με διαφορετικούς τρόπους. Βασιζόμαστε στην όσφρησή μας για να απολαύσουμε το φαγητό. Έτσι η μειωμένη όσφρηση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια βάρους ή αύξησή του. Μπορεί επίσης να επηρεάσει τη διάθεσή σας, τις σχέσεις σας και γενικά την ποιότητα ζωής σας».

Άλλα συμπτώματα του Πάρκινσον, σύμφωνα με το NHS είναι τα εξής:

  • προβλήματα ισορροπίας — που αυξάνουν την πιθανότητα πτώσεων και τραυματισμών
  • νευρικός πόνος — μπορεί να προκαλεί δυσάρεστα αισθήματα όπως καύσο, ψύχος ή μούδιασμα
  • προβλήματα ούρησης — όπως ανάγκη για συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα τη νύχτα ή απώλεια ελέγχου ούρησης
    και δυσκοιλιότητα
  • δυσκολίες στην κατάποση — αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υποθρεψία και αφυδάτωση
    υπερβολική παραγωγή σάλιου
  • προβλήματα ύπνου (αϋπνία) — μπορεί να προκαλέσει υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας
  • ζάλη, θολή όραση ή λιποθυμία κατά τη μετάβαση από καθιστή ή όρθια θέση που προκαλείται από αιφνίδια πτώση της αρτηριακής πίεσης
  • υπερβολική εφίδρωση

22:00 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

