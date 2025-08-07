Πρωτοψάλτης για βιολογικά προϊόντα: Τέλος Αυγούστου τα πρώτα αποτελέσματα για παραβάτες – Θα δοθούν ονόματα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται

«Τέλος Αυγούστου θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για παραβάτες – Θα δοθούν ονόματα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται – Θα εισπράξουμε τα χρήματα», υπογράμμισε αναφερόμενος στο θέμα των βιολογικών προϊόντων, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικεφαλής της Ομάδας Συντονισμού (Task Force) για τον τομέα της βιολογικής παραγωγής, σε συνέντευξή του στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ.

Σημείωσε, ακόμη, ότι «θα έχουμε ναι, τα πρώτα αποτελέσματα από αυτή τη μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Και ξεκινάμε προφανώς από αυτούς που έχουν πάρει τα μεγαλύτερα ποσά. Δηλαδή, ξεκινάμε με τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις επιδοτήσεων μαϊμού και πιστεύουμε και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι όντως μέσα σε αυτόν τον μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα, θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πήραν πολλά λεφτά χωρίς να έπρεπε να τα έχουν πάρει και αυτοί να ξέρουν ότι αυτά θα τα επιστρέψουν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Η εντολή λοιπόν, είναι ξεκάθαρη, έχει έρθει από πάνω και λέει ψάξτε τα όλα. Μην αφήσετε τίποτα που να μην ελεγχθεί και να γίνουν όλα τα προβλεπόμενα. Υπάρχει συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία, με την ΑΑΔΕ, με εμπειρογνώμονες. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και συνεχίζει να γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται ώστε να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, πρέπει να μπει όπως είπαμε, ένα τέλος στην ασυδοσία».

«(…) Πρέπει να θωρακίσουμε το σύστημα ελέγχου. Πρέπει να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του κλάδου, έτσι ώστε, ο καταναλωτής που θα παίρνει ένα βιολογικό προϊόν και θα έχει πάνω ένα αυτοκόλλητο (ότι θα είναι) πιστοποιημένο, να ξέρει ότι αυτή η πιστοποίηση όντως έχει διασφαλίσει την ποιότητα του προϊόντος και ότι είναι όντως βιολογικό. Όλοι οι πιστοποιητές λοιπόν, θα επανελεγχθούν. Όλοι οι νέοι πιστοποιητές που θέλουν να ενταχθούν θα περάσουν μέσα από ενδελεχή έλεγχο. Όπως έχουμε πει δεν πρόκειται να αφήσουμε να πέσει τίποτα κάτω. Θα μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο, διότι πολύ απλά έχουμε δει ότι υπάρχει εδώ πέρα μια ασυδοσία από διάφορους, η οποία πρέπει να λήξει, πρέπει να τελειώσει (…). Άρα, λοιπόν, παγώνουν όλοι οι νέοι πιστοποιητές. Κοιτάμε όλους τους υφιστάμενους (…). Το θέμα δεν είναι απλώς να έχουμε κανονισμούς. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται. Και όπου δεν εφαρμόζονται να υπάρχουν αυστηρές ποινές που θα έχουν αποτρεπτική ισχύ. Να ξέρει ο άλλος ότι αν με πιάσουν θα έχω πολύ σοβαρές κυρώσεις. Είναι σημαντικό αυτό και είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα δει η ομάδα εργασίας. Οι κυρώσεις λοιπόν, πρέπει να είναι ουσιαστικές, ώστε ο άλλος να ξέρει ότι αν τον πιάσουν δεν θα είναι ένα μικρό πρόστιμο ή κάτι το οποίο στην τελική δεν θα έχει μεγάλη επίπτωση στην οικονομική του δραστηριότητα. Αντιθέτως, θα είναι κάτι το οποίο όντως θα είναι πάρα πολύ αυστηρό και θα το δούμε», πρόσθεσε.