Ελληνική Λύση για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Δικαιωθήκαμε για τη μη συμμετοχή μας στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής

«Η Ελληνική Λύση είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν συμμετέχει στο λεγόμενο “Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής”, διότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δυστυχώς, τα γεγονότα μάς δικαίωσαν για άλλη μια φορά», σημειώνει, σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Λύση, «ενώ η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου με την οποία αμφισβητείται η ελληνική ΑΟΖ είχε παραδοθεί στην πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο από τις 5 Ιουλίου, στην συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής που συγκάλεσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις 21 Ιουλίου, προκειμένου να “ενημερώσει” τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, δεν ειπώθηκε το παραμικρό για αυτήν τη σοβαρότατη και εξόχως οδυνηρή εξέλιξη».

«Αποδεικνύεται για άλλη μία φορά ότι η ΝΔ χρησιμοποιεί ακόμα και θεσμούς εθνικού ενδιαφέροντος για να εξαπατά το πανελλήνιο και το Κοινοβούλιο. Τεκμηριώνεται, δε, για πολλοστή φορά ότι μόνο η Ελληνική Λύση διαθέτει τη διαύγεια και το σθένος για να υπερασπιστεί την Ελλάδα και τους Έλληνες», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.