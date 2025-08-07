Ελληνική Λύση για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Δικαιωθήκαμε για τη μη συμμετοχή μας στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής

Enikos Newsroom

πολιτική

Ελληνική Λύση

«Η Ελληνική Λύση είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν συμμετέχει στο λεγόμενο “Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής”, διότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δυστυχώς, τα γεγονότα μάς δικαίωσαν για άλλη μια φορά», σημειώνει, σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

Ελληνική Λύση: Επιβεβαιώνει τις καταγγελίες μας η αποκάλυψη της Ευρωπαίας εισαγγελέως Κοβέσι ότι δέχτηκε πολιτικές πιέσεις

Σύμφωνα με την Ελληνική Λύση, «ενώ η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου με την οποία αμφισβητείται η ελληνική ΑΟΖ είχε παραδοθεί στην πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο από τις 5 Ιουλίου, στην συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής που συγκάλεσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις 21 Ιουλίου, προκειμένου να “ενημερώσει” τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, δεν ειπώθηκε το παραμικρό για αυτήν τη σοβαρότατη και εξόχως οδυνηρή εξέλιξη».

«Αποδεικνύεται για άλλη μία φορά ότι η ΝΔ χρησιμοποιεί ακόμα και θεσμούς εθνικού ενδιαφέροντος για να εξαπατά το πανελλήνιο και το Κοινοβούλιο. Τεκμηριώνεται, δε, για πολλοστή φορά ότι μόνο η Ελληνική Λύση διαθέτει τη διαύγεια και το σθένος για να υπερασπιστεί την Ελλάδα και τους Έλληνες», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
14:41 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Γκίκας: «Σπάνιο και ατυχές το περιστατικό στα Νέα Στύρα – Αναμένουμε το σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης του πλοίου»

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας μίλησε στο MEGA για την ναυτι...
14:13 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Τι απαντούν διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τη Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου

Η Αντιπολίτευση κατηγορεί το υπουργείο Εξωτερικών ότι απέκρυψε την Ρηματική Διακοίνωση της Αιγ...
13:32 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Μπούγας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή όσοι κριθούν ένοχοι – Δεν αποκλείεται κατάσχεση περιουσιών και δήμευση λογαριασμών

Τις τελευταίες εξελίξεις με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Δ...
13:16 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Ανδρουλάκης: «Πολιτική αλλαγή, για να τελειώσουμε με την ηθική και πολιτική παρακμή»

Στη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης σήμερα το πρωί στο MEGA, o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια