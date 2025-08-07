Πτολεμαΐδα: Οργανοπαίκτες με κλαρίνα «πέταξαν» με… γερανό σε πανηγύρι – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κάθε καλοκαίρι στιγματίζεται από τα πανηγύρια του, αλλά κυρίως τα τελευταία χρόνια, φαίνεται πως διεξάγεται ένας άτυπος διαγωνισμός… θεαματικής εισόδου. Από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, καταγράφονται σκηνικά με λίγη δόση υπερβολής, με το έπαθλο να πηγαίνει σε εκείνον που θα κλέψει την παράσταση με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο.

Έτσι, σε πανηγύρι που έγινε στην Άρδασσα Εορδαίας, τα κλαρίνα έφτασαν… εξ’ ουρανού. Όπως καταγράφεται σε βίντεο που τράβηξαν παρευρισκόμενοι, οι τρεις μουσικοί ανέβηκαν σε μια κλούβα γερανού, στις άκρες της οποίας υπήρχαν τέσσερις πυρσοί. Αφού βρέθηκαν για μερικά δευτερόλεπτα στον αέρα, προσγειώθηκαν εντυπωσιακά στο κέντρο της πίστας.

 

 

