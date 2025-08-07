Γκίκας: «Σπάνιο και ατυχές το περιστατικό στα Νέα Στύρα – Αναμένουμε το σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης του πλοίου»

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας μίλησε στο MEGA για την ναυτιλία και το περιστατικό στα Νέα Στύρα της Εύβοιας.

«Σαφώς το περιστατικό κινητοποίησε τους πάντες, είναι ένα ατυχές γεγονός. Είναι σπάνιο να υπάρχει μία ξέρα με φανάρι κιόλας και να πέφτει ένα πλοίο μέρα, κι μάλιστα την στιγμή που κάνει αυτή την διαδρομή ο καπετάνιος 4 χρόνια. σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάκριση σε εξέλιξη, θα το δούμε. Θέλω να σημειώσω ότι το θετικό είναι ότι δεν είχαμε τραυματισμούς, ότι όλοι οι επιβάτες έφυγαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά είδαμε και γεγονότα που πρέπει να μας προβληματίσουν. Πχ ότι έγινε το ατύχημα και έπρεπε να περάσουν 10-12 λεπτά για να επικοινωνήσει ο καπετάνιος με το Κέντρο Επιχειρήσεων. Επικοινώνησαν οι πολίτες με την Λιμενική Αρχή και Κέντρο Επιχειρήσεων του ΛΣ και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Από τις καταγγελίες των επιβατών, το πλήρωμα δεν έκανε αυτό που πρέπει να κάνει. Όσοι δουλεύουν στα πλοία έχουν περάσει σχολεία, δεν ναυτολογείσαι διαφορετικά», είπε αρχικά.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «με εντολή του υπουργού, Βασίλη Κικίλια, από την 1η στιγμή οι έλεγχοι δεν έχουν γίνει μόνο στα πλοία της ακτοπλοΐας αλλά και στα πορθμειακά. Πάνω από 100-110 έλεγχοι έχουν γίνει σε αντίστοιχα πλοία ανά την Ελλάδα και μάλιστα έχουν πέσει και πρόστιμα. Περιμένουμε τι θα γίνει με την ανάκριση και αυτό που επείγει είναι να εκτιμηθεί ακριβώς ποια είναι η ζημιά και πώς θα αποκολληθεί το σκάφος, πώς θα γίνουν οι επισκευαστικές εργασίες ώστε να μπορέσει να ρυμουλκηθεί σωστά και χωρίς προβλήματα. Αυτό το σχέδιο δεν έχει υποβληθεί ακόμα στην Λιμενική Αρχή της Καρύστου. Το περιμένουμε εντός της ημέρας».

«Έρχεται μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα για το Λ/Σ»

Για τα ναυαγοσωστικά και το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Λ/Σ ο κ. Γκίκας Ανέφερε: «το Λ/Σ έχει πλωτά σκάφη τα οποία πραγματικά υπηρετούν 24ώρες το 24ωρο σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος. Όμως η Λέσβος έχει 8 πλωτά του ΛΣ, και στο ανατολικό Αιγαίο έχουμε πολλά πλωτά. Σε κάθε λιμεναρχείο υπάρχει πλωτό του ΛΣ. Καταλαβαίνετε πως δεν μπορούμε στην Κάρυστο τον ίδιο αριθμό πλωτών όπως έχουμε στη Χίο, Σάμο, Λέσβο. Το έχει εξαγγείλει ο Β. Κικίλιας έχουμε στα σκαριά ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα του Λ/Σ που προβλέπει και καινούρια μεγάλα πλοία, μικρότερα πλοία, σύγχρονα συστήματα εντοπισμού, drones κτλ. μάλιστα εντάξαμε το πρόγραμμα αυτό στη Μονάδα Σ Στρατηγικών Συμβάσεων ν του Υπερταμείου για να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Με την έλευση των νέων πλοίων θα έχουμε πολύ μεγάλη κάλυψη και στην «δεύτερη γραμμή». Σε τέτοιες περιπτώσεις – όπως και εδώ ενεργοποιήθηκε – το Σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως ειδοποιούνται όλα τα παραπλέοντα, κάθε λιμενικός σταθμός, κάθε λιμεναρχείο έχει επικαιροποιημένη λίστα για το ποιά πλοία/φουσκωτά βρίσκονται εκεί πέρα. Όλα ειδοποιούνται να προσεγγίσουν. Είμαστε ίσως σε μία μεταβατική περίοδο αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, δεν έχει πλωτά, έχει πολλά και είναι όλα στην πρώτη γραμμή».