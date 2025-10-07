Τα «πηγαδάκια» της Βουλής για την παραίτηση Τσίπρα και η συζήτηση Φάμελλου – Κωνσταντοπούλου

Πρώτο θέμα στα πηγαδάκια της Βουλής ήταν η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, από το βουλευτικό αξίωμα. Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν νωρίς το πρωί, πριν ξεκινήσει φυσικά ο αγιασμός, στη Βουλή και γύρω στις 10 τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για να τον ενημερώσει για την απόφασή του, με μία συνεργάτιδά του να καταθέτει την επιστολή παραίτησής του στην Ειδική Γραμματεία του Κοινοβουλίου.

Η εξέλιξη, που λειτουργεί ως προοίμιο για την ίδρυση νέου κόμματος, μονοπώλησε το ενδιαφέρον στις συζητήσεις που είχαν βουλευτές όλων των κομμάτων, από το καφενείο της Βουλής και το εντευκτήριο μέχρι το… πάρκινγκ. Βεβαίως τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν εμφανώς αμήχανα, αποφεύγοντας να ανοίξουν τα χαρτιά τους στους δημοσιογράφους, ενώ άλλοι βουλευτές δήλωναν αιφνιδιασμένοι για τη χρονική στιγμή που επέλεξε ο κ. Τσίπρας να παραιτηθεί, παρότι περίμεναν τη συγκεκριμένη κίνηση.

Πιθανώς η παραίτηση-βόμβα του Αλέξη Τσίπρα αποτέλεσε και το αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τους δύο πολιτικόυς αρχηγούς συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός να συνομιλούν στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σημειώνεται πάντως ότι ο κ. Φάμελλος απέστειλε χθες και επιστολή προς τους Νίκο Ανδρουλάκη, Δημήτρη Κουτσούμπα, Αλέξη Χαρίτση και Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία ζητεί την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου της κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επεφύλασσε ένα βιτριολικό σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας από το περιστύλιο της Βουλής. «Έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία ένας πολιτικός να παραιτείται από βουλευτής και να μας λέει ότι παραιτείται για να ενεργοποιηθεί πολιτικά. Μπράβο του», είπε.

 

 

 

