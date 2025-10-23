Πηγές ΝΔ για Τυχεροπούλου: Κατάθεση χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα – Προσπάθησε να μεταφέρει την ευθύνη

«Χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η κατάθεση της μάρτυρος Παρασκευής Τυχεροπούλου» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και τονίζουν: «Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάθεσή της προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα από όσα έλυσε, καθώς κινήθηκε σε γραμμή προσωπικής δικαίωσης, χωρίς σαφείς εξηγήσεις για τις πράξεις της ως προϊσταμένης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Παράλληλα», συνεχίζουν οι πηγές της ΝΔ, «η κυρία Τυχεροπούλου αρνήθηκε να δώσει ευθείες απαντήσεις για την υπόθεση της 78χρονης από την Κοζάνη, για την οποία ο εισαγγελέας ζητά επιστροφή κοντά στο 1.000.000 ευρώ. Αρχικά δήλωσε άγνοια και στη συνέχεια, μετά από ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, όταν παραδέχθηκε ότι πρόκειται για την ίδια υπόθεση, επέμεινε ότι “καλώς πλήρωσε”! Αίσθηση προκάλεσε, ότι προσπάθησε να μεταφέρει την ευθύνη σε υπηρεσιακούς παράγοντες και να εμφανιστεί ως διωκόμενη, αποδίδοντας την κριτική που δέχεται σε «προσωπικές επιθέσεις». Ενδεικτική θεωρείται η αναφορά της ότι «το προχωρημένο της ηλικίας του κ. Σαλάτα ίσως συνέβαλε στο να παραπλανηθεί», φράση που δείχνει διάθεση προσωπικής απαξίωσης» σημειώνουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Την ίδια ώρα», προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ, «η μάρτυρας, η οποία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επέλεξε να αποδώσει τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλα όσα η Νέα Δημοκρατία έχει εδώ και χρόνια επισημάνει και η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για να διορθώσει.

Μέσα από την εμπιστευτική έκθεση που κατέθεσε το 2020 αναγνώρισε ότι το ελάχιστο -πολλές φορές εικονικό ή και μηδενικό- κόστος ενοικίασης των βοσκοτόπων, σε συνδυασμό με τα 21,5 ευρώ ανά στρέμμα, που αποδίδονται μέσω της κατανομής εθνικού αποθέματος, λειτουργεί ως το βασικό κίνητρο για το «κυνήγι» των λεγόμενων δικαιωμάτων “joker”.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια, το φαινόμενο όπου πολλά δικαιώματα εθνικού αποθέματος συγκεντρώνονται σε “κλειστές ομάδες” αιτήσεων από συγκεκριμένες περιοχές ή ΚΥΔ, με εμπλοκή υπαλλήλων του Οργανισμού, τεχνικών συμβούλων και Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, αποτέλεσε μία από τις βασικές αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή υπόθεση» υπογραμμίζουν οι πηγές της ΝΔ.

«Ουσιαστικά, η ίδια η Τυχεροπούλου επιβεβαίωσε τις παθογένειες που διαχρονικά υπονόμευσαν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να εξαλείψει μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, διαφάνεια στις πληρωμές και αυστηρούς ελέγχους. Το σύστημα των εικονικών βοσκοτόπων, των ψευδών δηλώσεων και των κλειστών κυκλωμάτων στα ΚΥΔ είναι αυτά ακριβώς που αποδόμησαν τη σχέση εμπιστοσύνης του αγρότη με το κράτος. Αυτά είναι που διορθώνουμε σήμερα» καταλήγουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.