Τραγωδία στην Κρήτη: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε σύγκρουση οχημάτων στα Καπαριανά

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Καπαριανά του Δήμου Φαιστού, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα, προκαλώντας τον θάνατο ενός 63χρονου άνδρα και τον τραυματισμό δύο γυναικών ηλικίας 23 και 27 ετών.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η σύγκρουση ανάμεσα σε ένα επιβατηγό και ένα αγροτικό αυτοκίνητο ήταν τόσο δυνατή, που προκάλεσε χαοτική εικόνα στο σημείο. Το επιβατικό καρφώθηκε σε τσιμεντένια κολόνα της εισόδου κατοικίας, ενώ το αγροτικό κατέληξε μέσα σε αυλή σπιτιού, αφού πρώτα γκρέμισε τη σιδερένια αυλόπορτα.

Αρχικά, ο 63χρονος, που επέβαινε ως συνοδηγός στο ένα από τα δύο οχήματα, είχε τραυματιστεί σοβαρά, ενώ τραυματίας είναι και ο οδηγός του ίδιου αυτοκινήτου. Στο δεύτερο όχημα βρίσκονταν οι δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίες επίσης τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ. Ο άτυχος άνδρας, μόνιμος κάτοικος Καπαριανών με καταγωγή από τον Ζαρό, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Κατά τη μεταφορά του υπέστη ανακοπή καρδιάς και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο ΠΑΓΝΗ, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση.