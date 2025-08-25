ΠΑΣΟΚ: Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία

«Η χώρα καίγεται για ακόμη ένα καλοκαίρι και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επιλέγει την επικοινωνιακή ωραιοποίηση αντί για την αυτοκριτική», σχολιάζουν σε κοινή ανακοίνωση τους οι Ανδρέας Πουλάς και Μιχάλης Χάλαρης, με αφορμή συνέντευξη του Γιάννη Κεφαλογιάννη στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής».

Στην εκτενή ανακοίνωση που εξέδωσαν ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ο γραμματέας Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας του κόμματος αντιπαραθέτουν τον δικό τους αντίλογο σε όσα υποστήριξε ο υπουργός στη συνέντευξή του.

Μεταξύ άλλων κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «επιμένει σε μια αρτηριοσκληρωτική στάση απέναντι στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος», καθώς «δεν έχει προχωρήσει σε ομογενοποίηση καθεστώτων εργασίας μεταξύ μόνιμων, ΠΠΥ και εποχικών, δεν έχει επεκτείνει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλο το προσωπικό, αφήνει εκτός μάχης έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες, στερώντας από τη χώρα κρίσιμες δυνάμεις».

Τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ απορρίπτουν τις κατηγορίες περί «ισοπεδωτικής κριτικής» των κομμάτων, σχολιάζοντας ότι «υπερβολή είναι να λες ”πιο έτοιμοι από ποτέ” και να μετράς καμένα σπίτια και ζωές».

Προσθέτουν ότι «υπευθυνότητα είναι να καταθέτεις ολοκληρωμένες προτάσεις όπως το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», παραθέτοντας τις εξής:

«- Εθνικό Σύστημα Διοίκησης Κρίσεων (ICS-GR) και ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης κρίσεων σε πραγματικό χρόνο (CrisisDashboard).

– 50/50 πρόληψη-καταστολή.

– Χαρτογράφηση ζωνών μίξης οικισμών, βιομηχανιών και δασών (WUI) και σχέδια εκκένωσης.

– Ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Προσωπικού

– Στήριξη εθελοντών με καύσιμα, σέρβις, ασφάλιση.

– Μαθήματα που αντλούνται από κάθε κρίση (LessonsLearned) με υποχρεωτικές ανασκοπήσεις μετά τη δράση (After Action Reviews). Δηλαδή, μετά από κάθε πυρκαγιά ή μεγάλη κρίση, γίνεται υποχρεωτική ανασκόπηση όλων των ενεργειών, για να καταγράφονται λάθη και καλές πρακτικές, ώστε να βελτιώνεται ο μηχανισμός.

Καταληκτικά οι κ.κ. Πουλάς και Χάλαρης σχολιάζουν: «η χώρα δεν καίγεται από ”πρωτοφανή φαινόμενα”, αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο: ενιαία διοίκηση, διαφάνεια, πρόληψη, ανθεκτικότητα. Γιατί η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι επικοινωνιακό παιχνίδι· είναι δικαίωμα».