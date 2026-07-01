ΠΑΣΟΚ για Σδούκου: «Πάει πολύ να μιλά για διαγραφές η ΝΔ»

«Πάει πολύ να μιλά για διαγραφές η Νέα Δημοκρατία» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του για τις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του κυβερνώντος κόμματος Αλεξάνδρας Σδούκου σχετικά με τον Γιάννη Σγουρό.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Σγουρός είναι ένας πολιτικός με μακρά εμπειρία, με ήθος και όπως και ο ίδιος εξήγησε σε ανάρτηση του ο δημόσιος διάλογος πρέπει να διεξάγεται με επιχειρήματα και χωρίς οξύτητα». «Αυτό φυσικά πρέπει να ισχύει αμοιβαία», προσθέτει, για να σημειώσει ότι «πάει πολύ, όμως, να μιλά για διαγραφές η Νέα Δημοκρατία που:

δεν είχε το πολιτικό σθένος να διαγράψει τα εμπλεκόμενα στελέχη της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

δεν διέγραψε την πρώην ευρωβουλευτή της ‘Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου και τους πρώην τομεάρχες Αποδήμων και Αυτοδιοίκησης -ακόμη και μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους- για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χιλιάδων πολιτών

διατηρεί στις τάξεις της τον κ. Αυγενάκη που είχε διαπληκτιστεί με υπάλληλο στο αεροδρόμιο της Αθήνας και τον βουλευτή κ. Κυριαζίδη που είχε εκστομίσει μέσα στο κοινοβούλιο προσβλητικές εκφράσεις για το γυναικείο φύλο

ο Κυβερνητικός της Εκπρόσωπος απείλησε με μηνύσεις και αγωγές τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη για τις ερωτήσεις του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών».

«Ως εδώ με την υποκρισία», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.