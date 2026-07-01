ΠΑΣΟΚ για Σδούκου: «Πάει πολύ να μιλά για διαγραφές η ΝΔ»

Το ΠΑΣΟΚ ασκεί έντονη κριτική στη Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου Αλεξάνδρας Σδούκου για τον Γιάννη Σγουρό και τονίζοντας ότι «πάει πολύ» να μιλά το κυβερνών κόμμα για διαγραφές. Κατηγορεί τη ΝΔ για υποκρισία, παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα στελεχών της που δεν διαγράφηκαν παρά τις εμπλοκές τους σε σκάνδαλα ή απαράδεκτες συμπεριφορές

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Πολιτική

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής,
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει τις δηλώσεις της Αλεξάνδρας Σδούκου για τον Γιάννη Σγουρό, τονίζοντας ότι «πάει πολύ να μιλά για διαγραφές η Νέα Δημοκρατία».
  • Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται τον κ. Σγουρό, χαρακτηρίζοντάς τον «πολιτικό με μακρά εμπειρία, με ήθος», και υπογραμμίζει την ανάγκη ο δημόσιος διάλογος να διεξάγεται «με επιχειρήματα και χωρίς οξύτητα».
  • Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη ΝΔ για υποκρισία, αναφέροντας περιπτώσεις στελεχών που δεν διαγράφηκαν, όπως τα εμπλεκόμενα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Πάει πολύ να μιλά για διαγραφές η Νέα Δημοκρατία» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του για τις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του κυβερνώντος κόμματος Αλεξάνδρας Σδούκου σχετικά με τον Γιάννη Σγουρό.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Σγουρός είναι ένας πολιτικός με μακρά εμπειρία, με ήθος και όπως και ο ίδιος εξήγησε σε ανάρτηση του ο δημόσιος διάλογος πρέπει να διεξάγεται με επιχειρήματα και χωρίς οξύτητα». «Αυτό φυσικά πρέπει να ισχύει αμοιβαία», προσθέτει, για να σημειώσει ότι «πάει πολύ, όμως, να μιλά για διαγραφές η Νέα Δημοκρατία που:

  • δεν είχε το πολιτικό σθένος να διαγράψει τα εμπλεκόμενα στελέχη της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
  • δεν διέγραψε την πρώην ευρωβουλευτή της ‘Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου και τους πρώην τομεάρχες Αποδήμων και Αυτοδιοίκησης -ακόμη και μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους- για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χιλιάδων πολιτών
  • διατηρεί στις τάξεις της τον κ. Αυγενάκη που είχε διαπληκτιστεί με υπάλληλο στο αεροδρόμιο της Αθήνας και τον βουλευτή κ. Κυριαζίδη που είχε εκστομίσει μέσα στο κοινοβούλιο προσβλητικές εκφράσεις για το γυναικείο φύλο
  • ο Κυβερνητικός της Εκπρόσωπος απείλησε με μηνύσεις και αγωγές τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη για τις ερωτήσεις του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών».

«Ως εδώ με την υποκρισία», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

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