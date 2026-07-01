Τραγωδία στη Βενεζουέλα: Στους 2.295 οι νεκροί από τα φονικά Ρίχτερ – Κηρύχθηκε επταήμερο εθνικό πένθος

Σχεδόν 2.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11.267 τραυματίστηκαν στη Βενεζουέλα από δύο ισχυρούς σεισμούς στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Η προσωρινή Πρόεδρος κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος, ενώ εκφράζονται φόβοι για δραματική αύξηση των θυμάτων καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

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Διεθνή Νέα

Βενεζουέλα σεισμός
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σχεδόν 2.300 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί.
  • Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.
  • Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος, μια εβδομάδα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς.

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Σχεδόν 2.300 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

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Επταήμερο εθνικό πένθος

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε σήμερα επταήμερο εθνικό πένθος, μια εβδομάδα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς.

«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ.

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«Ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω επταήμερο εθνικό πένθος από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα)», ανακοίνωσε.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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