Τραγωδία στο Ηράκλειο: Υπέκυψε ο 55χρονος μοτοσικλετιστής που είχε τυλιχθεί στις φλόγες

Έχασε τη μάχη με τον θάνατο 55χρονος μοτοσικλετιστής. Ο άντρας υπέκυψε, πέντε ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη, την περασμένη Παρασκευή. Νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, όπου τελικά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 55χρονος φέρεται να φρέναρε τη μοτοσικλέτα του, πιστεύοντας ότι άλλο όχημα επρόκειτο να εισέλθει στη διασταύρωση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί στα ρούχα του και να του προκαλέσει εκτεταμένα και ιδιαίτερα σοβαρά εγκαύματα, όπως είχε γράψει το neakriti.gr.

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχοντας τις αισθήσεις του. Ωστόσο, η σοβαρότητα των εγκαυμάτων που είχε υποστεί κατέστησε αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ.

Από την πρώτη στιγμή, οι θεράποντες ιατροί χαρακτήριζαν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς τα εγκαύματα που έφερε ήταν εκτεταμένα.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο 55χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.