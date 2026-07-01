Τραγωδία στο Ηράκλειο: Υπέκυψε ο 55χρονος μοτοσικλετιστής που είχε τυλιχθεί στις φλόγες

Ένας 55χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη μάχη με τον θάνατο, πέντε ημέρες μετά από σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Ο άντρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, όπου υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του, τα οποία προκλήθηκαν όταν η μοτοσικλέτα του τυλίχθηκε στις φλόγες

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΡΗΤΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έχασε τη μάχη με τον θάνατο 55χρονος μοτοσικλετιστής, πέντε ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη την περασμένη Παρασκευή.
  • Ο άντρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, όπου τελικά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η μοτοσικλέτα του τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί στα ρούχα του και να του προκαλέσει εκτεταμένα εγκαύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έχασε τη μάχη με τον θάνατο 55χρονος μοτοσικλετιστής. Ο άντρας υπέκυψε, πέντε ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη, την περασμένη Παρασκευή. Νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, όπου τελικά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 55χρονος φέρεται να φρέναρε τη μοτοσικλέτα του, πιστεύοντας ότι άλλο όχημα επρόκειτο να εισέλθει στη διασταύρωση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί στα ρούχα του και να του προκαλέσει εκτεταμένα και ιδιαίτερα σοβαρά εγκαύματα, όπως είχε γράψει το neakriti.gr.

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχοντας τις αισθήσεις του. Ωστόσο, η σοβαρότητα των εγκαυμάτων που είχε υποστεί κατέστησε αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ.

Από την πρώτη στιγμή, οι θεράποντες ιατροί χαρακτήριζαν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς τα εγκαύματα που έφερε ήταν εκτεταμένα.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο 55χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ