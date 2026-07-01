Ουκρανία: Νέος μηχανισμός του Κιέβου για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας

Τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού που θα επιτρέπει στους διεθνείς εταίρους του να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και στρατιωτική τεχνολογία ανακοίνωσε σήμερα το Κίεβο, με σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Οι χώρες με τις οποίες η Ουκρανία έχει συνάψει σχετικές διακυβερνητικές συμφωνίες θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και τεχνολογία και να συνεργάζονται απευθείας με ουκρανούς κατασκευαστές», ανέφερε μέσω Telegram ο υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ.

Από την έναρξη του πολέμου, η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους δυτικούς συμμάχους της για την προμήθεια οπλικών συστημάτων, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει εγχώρια τεχνογνωσία σε ορισμένους τομείς, ιδίως στα drones και στα συστήματα αντιμετώπισής τους.

Σύμφωνα με τον Φέντοροφ, στόχος του νέου μηχανισμού είναι η προσέλκυση επενδύσεων και, ταυτόχρονα, η διασφάλιση της κατά προτεραιότητα κάλυψης των αναγκών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι ένα ποσοστό 20%–30% των εσόδων από αυτές τις εξαγωγές θα κατευθύνεται σε ειδικό ταμείο για την ανάπτυξη της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.