Παναθηναϊκός: Νίκη 4-0 επί της Χέλμοντ στο πρώτο φιλικό με δύο γκολ του Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 4-0 τη Χέλμοντ στο πρώτο φιλικό της φετινής προετοιμασίας και έδειξε στοιχεία από τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Σαντίνο Αντίνο πέτυχε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ οι «πράσινοι» άνοιξαν νωρίς το σκορ με τους Ταμπόρδα και Τεττέη.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκε με 2-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Τσέριν είχε συμμετοχή και στα δύο πρώτα γκολ, καθώς στο 6ο λεπτό η εκτέλεσή του οδήγησε στη φάση διαρκείας από την οποία ο Ταμπόρδα έκανε το 1-0. Στο 9ο λεπτό, ο Σλοβένος μέσος έστειλε την μπάλα στο κεφάλι του Τεττέη, ο οποίος διαμόρφωσε το 2-0.

Η διάταξη του Παναθηναϊκού

Στο πρώτο παιχνίδι με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Ο Μπινιάρης αγωνίστηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Καλάμπρια στο δεξί, ενώ οι Τουμπά και Κάτρης αποτέλεσαν το δίδυμο των στόπερ. Οι Τσιριβέγια και Τσέριν έπαιξαν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Ταμπόρδα κινήθηκε δεξιά, ο Ζαρουρί αριστερά, ο Γιάγκουσιτς πίσω από τον φορ και ο Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης, στο 4-2-3-1 του Δανού τεχνικού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός άλλαξε σχεδόν όλη την ενδεκάδα του. Ο Τσάβες πήρε θέση στην εστία, ο Κυριακόπουλος αγωνίστηκε ως αριστερός μπακ και ο Τσάπρας ως δεξιός. Οι Τουμπά και Ίνγκασον έπαιξαν στο κέντρο της άμυνας, ενώ οι Καμαρά, Σιώπης και Κοντούρης συγκρότησαν την τριάδα της μεσαίας γραμμής. Ο Αντίνο αγωνίστηκε αριστερά, ο Ταμπόρδα δεξιά και ο Παντελίδης στην κορυφή της επίθεσης. Στο 68ο λεπτό, ο Μπινιάρης πέρασε ξανά στο παιχνίδι ως δεξιός εξτρέμ, ενώ ο Λάβδας πήρε θέση στην άμυνα.

Τα στοιχεία που έδειξαν οι «πράσινοι»

Το τελικό σκορ είχε περιορισμένη σημασία για την περίοδο της προετοιμασίας, καθώς ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε έναν αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικότητας. Το βασικό ζητούμενο για τους «πράσινους» ήταν να παρουσιάσουν αρχές παιχνιδιού, έπειτα από δύο εβδομάδες έντονης δουλειάς στις προπονήσεις.

Η ομάδα προσπάθησε να δημιουργήσει με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, χρησιμοποίησε ενεργά τον τερματοφύλακα στην ανάπτυξη και αναζήτησε συνεργασίες στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός πίεσε ψηλά τη Χέλμοντ, άλλοτε με έντονο πρέσινγκ και άλλοτε με μεσαίο προς υψηλό μπλοκ, ενώ επιδίωξε την άμεση επανάκτηση της μπάλας μετά την απώλειά της.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «πράσινοι» ανέβασαν την απόδοσή τους μετά το 60ό λεπτό. Στο 67ο λεπτό, ο Ταμπόρδα βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του πέρασε άουτ. Στο 73ο λεπτό, ο Αντίνο έκανε το 3-0 με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή. Ο Αργεντινός εξτρέμ απείλησε ξανά στο 78ο λεπτό, όταν ο τερματοφύλακας της Χέλμοντ απομάκρυνε την μπάλα. Στο 84ο λεπτό, ο ίδιος παίκτης πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Ο Καμαρά, ο Τσάβες και ο Τσάπρας έκαναν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά ξεχώρισε για την απλότητα στις κινήσεις του και για τον τρόπο με τον οποίο διάβαζε τις φάσεις στη μεσαία γραμμή. Ο Τσάβες είχε μία εύκολη επέμβαση, ενώ ο Τσάπρας είχε θετική παρουσία στο δεξί άκρο της άμυνας.

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Ο Νίστρουπ για την εικόνα του Παναθηναϊκού

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του. Ο Δανός προπονητής στάθηκε στα διαστήματα καλής απόδοσης, στις στατικές φάσεις, στις μεταγραφές και στις βασικές αρχές του αγωνιστικού μοντέλου που θέλει να εφαρμόσει.

Κόουτς, είναι η πρώτη σελίδα ενός μεγάλου κεφαλαίου που ξεκινάτε. Είστε ικανοποιημένος;

«Μέχρι στιγμής, πάρα πολύ. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, τα πρώτα 20 λεπτά ήταν πολύ καλά, όπως και τα τελευταία 20 λεπτά. Στο ενδιάμεσο του αγώνα ήμασταν κατά διαστήματα λίγο επιπόλαιοι, αλλά συνολικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα πρώτα και τα τελευταία 20 λεπτά.

Μέχρι στιγμής, η προετοιμασία, οι προπονήσεις που κάναμε στην Αθήνα, οι έγκαιρες μεταγραφές και οι έγκαιρες αποφάσεις που πήραμε όλοι μαζί στον σύλλογο μας έχουν δώσει καλές επιλογές, ώστε να έχουμε μέχρι τώρα μια ιδανική προετοιμασία. Προς το παρόν, λοιπόν, είμαι χαρούμενος».

Δύο γκολ από στατικές φάσεις. Είναι κάτι που θέλετε να βλέπετε από την ομάδα σας;

«Ναι, πάρα πολύ. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι στατικές φάσεις αποτελούν καθοριστικό παράγοντα, ειδικά για τις κορυφαίες ομάδες. Αν θέλεις στο τέλος να κατακτήσεις τίτλους και να κερδίζεις αγώνες, πρέπει να έχεις πλεονέκτημα στις στατικές φάσεις, είτε πρόκειται για κόρνερ είτε για φάουλ. Έχει σημασία η καλή εκτέλεση, η σωστή σέντρα, όλα παίζουν ρόλο. Οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό».

Κόουτς, τι γίνεται με τις νέες μεταγραφές; Είστε ικανοποιημένος;

«Με τους παίκτες που έχουμε αποκτήσει μέχρι στιγμής είμαι πολύ ικανοποιημένος. Όπως είπα, είναι μια δύσκολη αποστολή για τον αθλητικό διευθυντή, γιατί αποφασίσαμε – όχι μόνο εγώ, αλλά και ο αθλητικός διευθυντής και ο πρόεδρος – να προχωρήσουμε σε μεγάλες αλλαγές, κάτι που κατά τη γνώμη μου ήταν απαραίτητο.

Δεν είναι εύκολη διαδικασία και δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή ή την επόμενη εβδομάδα. Η μεταγραφική περίοδος είναι μεγάλη. Ωστόσο, είμαι πολύ χαρούμενος που ο βασικός κορμός της ομάδας βρίσκεται ήδη σε αυτό το επίπεδο.

Ο Ινιάκι είναι μια σημαντική μεταγραφή. Για τον Τσάπρα ανυπομονώ πραγματικά να τον δω. Τον είχαμε παρακολουθήσει και όταν ήμουν στην Κοπεγχάγη, οπότε τον γνωρίζω αρκετά καλά.

Ο Ντεβρί, με την εμπειρία του, έδειξε τεράστια επιθυμία να έρθει στον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα θα μπορούσε να είχε επιλέξει πολλά άλλα πρότζεκτ, όμως είναι εδώ για να κάνει τον σύλλογο και την ομάδα καλύτερους.

Πιστεύω επίσης ότι ο Ετιέν Καμαρά, τόσο στις προπονήσεις όσο και στα 45 λεπτά που αγωνίστηκε σήμερα, έδειξε τη σωματική δύναμη και την ένταση που διαθέτει. Επομένως, όσον αφορά τις μεταγραφές, είμαι επίσης πολύ ικανοποιημένος».

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να βλέπετε ήδη από το πρώτο παιχνίδι τις βασικές αρχές του αγωνιστικού σας μοντέλου;

«Προφανώς είναι σημαντικό. Είναι προτιμότερο να βλέπεις ορισμένες από τις βασικές ιδέες από το πρώτο κιόλας λεπτό, παρά να μη βλέπεις τίποτα. Όμως η δική μου δουλειά είναι να κάνω την ομάδα καλύτερη και να τη βοηθήσω να εξελιχθεί μέσα στις επόμενες τέσσερις ή πέντε εβδομάδες.

Πολλοί από τους παίκτες αγωνίζονται σε νέες συνεργασίες και νέους συνδυασμούς, επομένως χρειάζονται χρόνο για να «δέσουν» μεταξύ τους. Όπως είπα, είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα πρώτα 20 λεπτά. Στη συνέχεια χάσαμε λίγο τον ρυθμό μας, κάναμε περισσότερα λάθη απ’ όσα θα έπρεπε, όμως στα τελευταία 20-25 λεπτά επανήλθαμε. Ιδιαίτερα ο άξονας της ομάδας και η αριστερή μας πλευρά με εντυπωσίασαν πολύ».