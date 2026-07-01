ΗΠΑ: Αναγκαστική προσθαλάσσωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Αραβική Θάλασσα – Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μια τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Αραβική Θάλασσα, μετά την αναγκαστική προσθαλάσσωση αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου MH-60S Seahawk την Τετάρτη.

Ενώ τρία από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος έχουν ήδη περισυλλεγεί σώα, οι αμερικανικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου.

Το χρονικό του ατυχήματος

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (US Naval Forces Central Command), το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, περίπου 11:00 το πρωί τοπική ώρα.

On July 1 at 3:30 a.m. ET, the aircrew of an MH-60S Sea Hawk helicopter assigned to USS George H.W. Bush (CVN 77) conducted an emergency water landing in the Arabian Sea. There is no indication the emergency was caused by hostile action. Three of the helicopter’s four crew… — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) July 1, 2026



Το ελικόπτερο ανήκει στη δύναμη του αεροπλανοφόρου «USS George H.W. Bush».

Όπως ξεκαθάρισε ο στρατός, δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από εχθρική ενέργεια.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ ανέφερε: «Τρία από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου έχουν περισυλλεγεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση πάνω στο George H.W. Bush. Μέσα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή διεξάγουν αυτή τη στιγμή έρευνες για [τον] άλλον ιπτάμενο που εξακολουθεί να αγνοείται».

Η αμερικανική παρουσία στην περιοχή

Το αεροπλανοφόρο «USS George H.W. Bush» βρίσκεται στη Μέση Ανατολή από τα τέλη Απριλίου και αποτελεί ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα που παραμένουν στην περιοχή.

Παρόλο που οι ΗΠΑ έχουν ανακαλέσει τον αποκλεισμό των πλοίων που κινούνται προς και από τα Στενά του Ορμούζ, διατηρούν ακόμα μια σημαντική στρατιωτική παρουσία.

Μέχρι τα μέσα Μαΐου, όταν και δόθηκε η τελευταία σχετική ενημέρωση στο Κογκρέσο, οι ΗΠΑ είχαν χάσει 42 αεροσκάφη ή ελικόπτερα στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Επική Οργή» (Operation Epic Fury).

Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνεται το αμερικανικό ελικόπτερο Apache που καταρρίφθηκε από ιρανικό drone στις αρχές Ιουνίου.

Τα δύο μέλη του πληρώματος εκείνου του ελικοπτέρου είχαν καταφέρει να διασωθούν, σε ένα περιστατικό που ώθησε τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν «πλήγματα αυτοάμυνας» εναντίον του Ιράν.