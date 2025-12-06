Ο Φάμελλος στα αγροτικά μπλόκα: Οι «γαλάζιες ακρίδες» έφαγαν τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, βρέθηκε στο μπλόκο των αγροτών στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας τη στήριξή του στον αγώνα τους.
  • Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε τον αγώνα των αγροτών «εθνικό», καθώς αφορά την ύπαιθρο, τις τιμές των προϊόντων και ένα σκάνδαλο διαφθοράς.
  • Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα των επιδοτήσεων, τονίζοντας την ανάγκη άμεσων μέτρων για το κόστος παραγωγής, όπως πετρέλαιο, ρεύμα και αγροεφόδια.
Στο μπλόκο των αγροτών στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος που συνομίλησε με αγρότες και επεσήμανε ότι θα βρίσκεται δίπλα τους στον αγώνα που έχουν ξεκινήσει , σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο αγώνας αυτός αφορά όλη την Ελλάδα.

Αμετακίνητοι οι αγρότες: Σχεδιάζουν μπλόκα μέχρι τις γιορτές – Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής στα Μάλγαρα

«Ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο δίκαιος και τίμιος, είναι και εθνικός αγώνας. Γιατί αφορά στην ύπαιθρο ολόκληρη -και στα σύνορα της χώρας- και αφορά ταυτόχρονα και στην τιμή που έχουν τα προϊόντα στο ράφι, αλλά και σε ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει όλη την Ελλάδα » είπε ο κ.Φάμελλος.

Αναφέρθηκε μάλιστα και στο θέμα των επιδοτήσεων ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση.

« Γιατί οι “γαλάζιες ακρίδες” φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών και σήμερα η ύπαιθρος, από τη μια μεριά από την ευλογιά και από την άλλη μεριά από το έλλειμμα των επιδοτήσεων, δεν έχει αύριο. Θέλουμε να ξαναβρούν οι κτηνοτρόφοι τα χωράφια τους. Θέλουμε να πάνε οι επιδοτήσεις στους τίμιους αγρότες, αλλά πρέπει να γίνει και κάτι άμεσα με τις βασικές παραμέτρους του κόστους παραγωγής. Πετρέλαιο, ρεύμα και αγροεφόδια » σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

