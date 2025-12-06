Αμετακίνητοι οι αγρότες: Σχεδιάζουν μπλόκα μέχρι τις γιορτές – Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής στα Μάλγαρα

Πληθαίνουν τα μπλόκα και σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, καθώς χιλιάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα σε εθνικές οδούς και τελωνεία. Νέα μπλόκα στήθηκαν νωρίτερα σήμερα (06/12) το πρωί στις Μικροθήβες Μαγνησίας, στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας στην Ιονία Οδό, ενώ προχώρησαν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου.

Η Ιονία Οδός είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων παρά μόνο αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Όπως ανέφεραν οι αγρότες, δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, γι’ αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλονίκης που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματά τους στα διόδια των Μαλγάρων έκλεισαν και το ρεύμα ανόδου από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα του Σαββάτου. Ο αποκλεισμός ξεκίνησε στις 18.30 και θα διαρκέσει ως τις 20.00..

Υπενθυμίζεται ότι είναι μονίμως κλειστό το ρεύμα καθόδου και η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριο, μέσω της Χαλάστρας.

«Παραμένουμε στους δρόμους και συνεχίζουμε με αγωνιστική διάθεση μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά μας», δήλωσε εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής ο Κώστας Ανεστίδης, σύμφωνα με τη voria.gr.

Αντίστοιχα οι αγρότες των Σερρών κρατούν κλειστή την πρόσβαση προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, μη επιτρέποντας την είσοδο και την έξοδο στα φορτηγά από και προς το βουλγαρικό έδαφος, ενώ εκείνοι του Κιλκίς έκλεισαν τον δρόμο προς το τελωνείο του Προμαχώνα κι όταν αναφέρουν το μπλόκο στη διέλευση από και προς τη Βόρεια Μακεδονία θα διαρκέσει ως τις 21.30.

300 τρακτέρ στο μπλόκο της Φθιώτιδας

Από νωρίς το πρωί, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησαν από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας, από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά. Εκατοντάδες μηχανήματα κύκλωσαν τον κόμβο του Μπράλου.

Λίγο μετά τις 13:00, οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» το μπλόκο της αστυνομίας και ανέβηκαν στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περισσότερα από 300 τρακτέρ έχουν παραταχθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα παραμένουν στους παράδρομους σε αναμονή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ προς ενίσχυση του μπλόκου και αποκλεισμού των παραδρόμων, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά.

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας. Το ίδιο κλίμα αποφασιστικότητας επικρατεί και στους υπόλοιπους συγκεντρωμένους, οι οποίοι εμφανίζονται έτοιμοι να σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους.

Οι συνέπειες για τους οδηγούς είναι ιδιαίτερα επώδυνες. Για μία διαδρομή περίπου 25 χιλιομέτρων από τη Λαμία έως τα διόδια της Αγίας Τριάδας απαιτούνταν περισσότερες από τρεις ώρες, καθώς η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω στενών παράδρομων, συχνά με μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας και με συνεχή εμπόδια λόγω των αγροτικών μηχανημάτων.

Παράλληλα, στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από χθες, ενώ για αύριο προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας εξελίσσεται με μεγάλες δυσκολίες.

Μπλόκα στα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς.

Στο Τελωνείο Εξοχής εκτός από τους αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν κλειστό τον δρόμο μέχρι τις 17:00, μόνον για τις φορτηγά, καθώς τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα περνούν κανονικά. «Είναι τρίτη μέρα που βρίσκονται εδώ, στο μπλόκο. Λειτουργεί υποστηρικτικά στο μπλόκο του τελωνείου του Προμαχώνα για να αποτρέπει όσους θελήσουν να παρακάμψουν τον Προμαχώνα και να περάσουν από εδώ», σημείωσε.

Πολύ δυναμικό είναι το παρών που δίνουν οι αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας, το μεγαλύτερο στα χρονικά.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, ενώ αύριο στις 12 στη συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσουν την κλιμάκωση του αγώνα γιατί όπως λένε όχι μόνο είναι αποφασισμένοι, αλλά θέλουν να κάνουν και κάποιες άλλες δράσεις, όπως να κλείσουν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και αν χρειαστεί να πάνε και στη Θεσσαλονίκη.

Στα Πράσινα Φανάρια δυσκολεύουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχει διακοπεί η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

Μία «ανάσα» από το αεροδρόμιο κλούβες των ΜΑΤ παραμένουν κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε περίπου 150 τρακτέρ που έχουν παραταχθεί στα Πράσινα Φανάρια.

Ο πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Θέρμης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ανέφερε στο ΕΡΤnews: «Το μπλόκο μας θα ενισχυθεί. Ήδη κάποιοι συνάδελφοι το συζητάνε από τις γύρω περιοχές να ενισχύσουν το μπλόκο».

Αν και τα πνεύματα είναι ήρεμα σήμερα μετά τα χθεσινά επεισόδια που έλαβαν χώρα, οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του συνόλου πλέον των ατόμων που ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

Έχει συνταχθεί ήδη από χθες δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να διευρυνθεί αυτή η δικογραφία και σε άλλα αδικήματα, όπως η διέγερση σε επεισόδια.