Οι 7 ασυνείδητες αντιδράσεις που αποκαλύπτουν ότι έχετε βιώσει συναισθηματική παραμέληση για χρόνια

Η συναισθηματική παραμέληση είναι μια από εκείνες τις εμπειρίες για τις οποίες σπάνια μιλάμε, αλλά διαμορφώνει τους ανθρώπους με τρόπους που δεν παρατηρούν πάντα. Σε αντίθεση με τα εμφανή τραύματα, είναι ήσυχη. Διακριτική.

Εκδηλώνεται στις συμπεριφορές που μάθατε για να επιβιώσετε σε ένα περιβάλλον όπου τα συναισθήματά σας δεν αναγνωρίζονταν, δεν υποστηρίζονταν ή δεν λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη. Αν έχετε υποστεί συναισθηματική παραμέληση, αυτές οι αυτόματες αντιδράσεις πιθανότατα σας φαίνονται φυσιολογικές, επειδή τις κουβαλάτε για τόσο μεγάλο διάστημα. Ωστόσο, αξίζει να τις παρατηρήσετε, γιατί η επίγνωση είναι το πρώτο βήμα για να απελευθερωθείτε από μοτίβα που ποτέ δεν επιλέξατε πραγματικά.

7 ασυναίσθητες αντιδράσεις που αποκαλύπτουν συναισθηματική παραμέληση

Λέτε αυτόματα “είμαι καλά” χωρίς να είστε

Ζητάτε “συγγνώμη” για τις ανάγκες σας

Αποσυνδέεστε από τα συναισθήματά σας στη διάρκεια συγκρούσεων

Περιμένετε ότι οι άλλοι θα σας απογοητεύσουν

Προσφέρετε πολλά στις σχέσεις σας χωρίς να σας το ζητήσουν

Απορρίπτετε τα κομπλιμέντα και την ευνοϊκή συμπεριφορά

Προσπαθείτε να διαχειριστείτε τα πάντα μόνοι σας

Αυτός είναι ο κλασικός αντανακλαστικός μηχανισμός της συναισθηματικής παραμέλησης. Μάθατε νωρίς ότι η έκφραση δυσφορίας δεν οδηγούσε σε παρηγοριά, οπότε αρχίσατε να παρακάμπτετε τα δικά σας συναισθήματα για χάρη της ευκολίας. Το να λέτε «Είμαι καλά» έγινε η φυσική σας κατάσταση.

Το παράξενο είναι ότι γίνεται τόσο εδραιωμένο που καταλήγετε να λέτε το ίδιο στον εαυτό σας. Σταματάτε να ελέγχετε την δική σας συναισθηματική κατάσταση. Μουδιάζετε. Αποσυνδέεστε. Υποβαθμίζετε τα πάντα, από το άγχος μέχρι τη θλίψη, γιατί υποθέτετε ότι κανείς δεν μπορεί να το διαχειριστεί ή δεν θέλει να το ακούσει.

Και πιθανότατα ούτε καν παρατηρείτε ότι το κάνετε πια. Φαίνεται αποτελεσματικό. Αυτόματο. Αλλά δεν ξεκίνησε ως αποτελεσματικότητα. Ξεκίνησε ως αυτοπροστασία.

Άτομα που υπήρξαν συναισθηματικά παραμελημένα συχνά βλέπουν τις ανάγκες τους ως βάρη. Έχουν μάθει ότι το να ζητούν βοήθεια σημαίνει ότι ρισκάρουν την απόρριψη ή την απογοήτευση. Έτσι, αντί να εκφράζουν τις ανάγκες τους, τις συρρικνώνουν. Τις υποβαθμίζουν. Τις αποφεύγουν. Σας έχει τύχει να λέτε «Συγγνώμη που σας ενοχλώ» όταν ζητάτε κάτι απολύτως λογικό; Ή να ζητάτε συγγνώμη πριν εκφράσετε τη γνώμη σας; Ή να νιώθετε ενοχές επειδή χρειάζεστε επιβεβαίωση ή σαφήνεια; Αυτή είναι η φωνή της συναισθηματικής παραμέλησης.

Κάπου στη διαδρομή, εσωτερίκευσατε την πεποίθηση ότι η συναισθηματική σας εμπειρία ήταν υπερβολική για τους άλλους. Γίνατε αυτάρκεις όχι από περηφάνια αλλά από φόβο. Αυτή η συνήθεια δεν σημαίνει ότι είστε αδύναμοι. Σημαίνει ότι μάθατε να επιβιώνετε χωρίς υποστήριξη.

Όταν μεγαλώνετε σε ένα περιβάλλον όπου η σύγκρουση φαίνεται επικίνδυνη ή μάταιη, μαθαίνετε να κλείνεστε αντί να εμπλέκεστε. Παγώνετε. Αδειάζετε. Αποσυνδέεστε από το σώμα και τα συναισθήματά σας γιατί αυτό σας βοηθούσε να επιβιώσετε. Αντί να θυμώνετε, σιωπάτε. Αντί να εκφράζετε τον πόνο σας, μουδιάζετε.

Αντί να μιλάτε, υποχωρείτε και κλείνεστε στον εαυτό σας. Αυτό δεν είναι αποφυγή ή ωριμότητα. Είναι ένα υπόλοιπο σύστημα επιβίωσης.

Ένα από τα αόρατα αποτελέσματα της συναισθηματικής παραμέλησης είναι ότι αρχίζετε να περιμένετε αστάθεια από τους άλλους. Υποθέτετε ότι οι άνθρωποι θα ξεχάσουν, θα αποσυρθούν ή θα υποβαθμίσουν τις ανάγκες σας, γιατί αυτό βιώσατε μεγαλώνοντας. Αυτό εκφράζεται με μικρούς τρόπους.

Δεν στέλνετε πρώτο μήνυμα. Δεν ανοίγεστε μέχρι να το κάνει ο άλλος. Περιμένετε το αναμενόμενο «χτύπημα» ακόμα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Δεν πρόκειται για κυνισμό. Είναι εκπαίδευση. Όταν η σύνδεση δεν ήταν αξιόπιστη στην παιδική ηλικία, δημιουργείτε συναισθηματική απόσταση στην ενηλικίωση για να αποφύγετε να αιφνιδιαστείτε. Αλλά το να απομακρύνεστε δεν σας προστατεύει. Απλώς σας κρατά μόνους.

Άτομα που υπήρξαν συναισθηματικά παραμελημένα, προσφέρουν τα πάντα στις σχέσεις. Υποστηρίζετε όλους τους άλλους. Ελέγχετε, ακολουθείτε και κρατάτε τα πράγματα ομαλά. Γίνεστε το συναισθηματικό αγκυροβόλιο για τους άλλους γιατί κανείς δεν ήταν αυτό για εσάς.\ Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η υπερλειτουργία είναι μια αυτόματη αντίδραση στο να είχατε ελλιπή υποστήριξη ως παιδιά.

Μάθατε να λύνει κανείς μόνος τα συναισθηματικά προβλήματα, οπότε τώρα αναλαμβάνετε τα πάντα για να διατηρήσετε τη σταθερότητα. Αυτή η συνήθεια σας κερδίζει επαίνους από τους άλλους, αλλά σας εξαντλεί σιωπηλά. Και κρύβει την άβολη αλήθεια: δεν ξέρετε πώς να αφήσετε τους άλλους να φροντίσουν εσάς. Η υπερλειτουργία είναι απλώς εγκατάλειψη του εαυτού με ένα χρυσό αστέρι.

Όταν μεγαλώνετε χωρίς σταθερή συναισθηματική επιβεβαίωση, τα κομπλιμέντα σας φαίνονται ξένα. Η κάθε φιλοφρόνηση σας προκαλεί δυσφορία. Το να παρατηρήσει κάποιος τις δυνάμεις σας προκαλεί σκεπτικισμό αντί για ευγνωμοσύνη. Μπορεί να το γελάσετε. Ή να το υποβαθμίσετε. Ή να σκεφτείτε ότι απλώς προσπαθούν να είναι ευγενικοί. Ή να υποθέσετε ότι υπάρχει κάποιο κρυφό κίνητρο.

Αυτό συμβαίνει επειδή το συναισθηματικό σας σημείο αναφοράς χτίστηκε πάνω στο να αγνοείστε ή να υποβαθμίζεστε. Το να λαμβάνετε θετική προσοχή διακόπτει το εσωτερικό σας σύστημα, επειδή έρχεται σε αντίθεση με μια παλιά πεποίθηση: ότι δεν ήσασταν άξιοι να σας προσέξουν. Η ίαση περιλαμβάνει το να επιτρέπετε στον εαυτό σας να δέχεται πραγματικά την καλοσύνη αντί να την απορρίπτετε σαν αντανακλαστικό.

Ανεξαρτησία. Όχι η υγιής μορφή. Η μορφή σας επιβάλλει μια ηθική υποχρέωση. Πείθετε τον εαυτό σας ότι δεν χρειάζεστε βοήθεια, ακόμα κι όταν είστε καταβεβλημένοι. Αποφεύγετε να βασίζεστε σε άλλους γιατί το να εξαρτάστε από τους άλλους δεν ένιωθε ποτέ ασφαλές μεγαλώνοντας. Έχετε μάθει να είστε αυτάρκεις για τόσο πολύ καιρό που το να ζητάτε οτιδήποτε νιώθετε αφύσικο, ακόμα και λάθος.

Έχω δει αυτό σε πολλούς ανθρώπους που μεγάλωσαν χωρίς συναισθηματική υποστήριξη. Κουβαλούν τα πάντα μόνοι τους και μετά αναρωτιούνται γιατί νιώθουν εξαντλημένοι ή αποσυνδεδεμένοι. Η ανεξαρτησία είναι αξιοθαύμαστη, αλλά όταν τροφοδοτείται από παραμέληση, γίνεται βάρος αντί για δύναμη.

Tips

Αν αυτές οι αυτόματες αντιδράσεις σας φαίνονται οικείες, αυτό δεν σημαίνει ότι είστε ελαττωματικοί ή σπασμένοι. Σημαίνει ότι προσαρμοστήκατε. Κάνατε ό,τι έπρεπε σε ένα περιβάλλον που δεν κάλυπτε τις συναισθηματικές σας ανάγκες. Αυτές οι συνήθειες σας βοήθησαν να επιβιώσετε όταν ήσασταν νέοι, αλλά τώρα πιθανότατα σας περιορίζουν με τρόπους που τελικά είστε έτοιμοι να κατανοήσετε.

Η πραγματική δουλειά ξεκινά με την αναγνώριση αυτών των προτύπων. Όχι με το να κατηγορείτε τον εαυτό σας. Όχι με το να κατηγορείτε το παρελθόν. Απλώς με το να αναγνωρίζετε ότι οι παλιοί μηχανισμοί αντιμετώπισης δεν ταιριάζουν πλέον στο άτομο που γίνεστε.

Κλείνοντας, αξίζει να σκεφτείτε ένα ερώτημα: ποια από αυτές τις αυτόματες αντιδράσεις πιάνετε τους εαυτούς σας να χρησιμοποιούν πιο συχνά — και πώς θα ήταν να την αμφισβητήσετε την επόμενη φορά που θα τις έχετε;