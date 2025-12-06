Θεσσαλονίκη: Πορεία για την επέτειο δολοφονίας του Γρηγορόπουλου – «Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη» – ΒΙΝΤΕΟ

  • Πορεία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο δολοφονίας του Γρηγορόπουλου.
  • Το σύνθημα «Αυτές μέρες είναι του Αλέξη» ακούστηκε κατά τη διάρκεια της πορείας.
  • Η εκδήλωση μνήμης αφορούσε την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.
Θεσσαλονίκη: Πορεία για την επέτειο δολοφονίας του Γρηγορόπουλου – «Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη» – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη είναι η πορεία αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:45 από την πλατεία της Καμάρας όπου νωρίτερα τα άτομα πραγματοποίησαν συγκέντρωση. Οι διαδηλωτές κινούνται στην οδό Εγνατία με μέτωπο ανατολικά, σύμφωνα με το thestival.gr.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και επιτηρούν τη διαδήλωση.

Παρόμοιες διαδηλώσεις είναι σε εξέλιξη παράλληλα στην Αθήνα και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας.

